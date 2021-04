PSOE y Adelante alertan de "amenazas" de Vox en el Pleno y Rojas se pregunta si tendrá un sobre en su despacho

"Me pregunto qué van a votar. En la votación de esta moción se van a retratar todos los partidos constitucionales. Estaremos pendientes de todos ustedes", ha dicho la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ante lo que el portavoz adjunto de Adelante, Daniel González Rojas, que había expuesto la propuesta de acuerdo que incluye avanzar hacia una nueva república, ha llamado la atención sobre "ese '¡Ojo a lo que van a votar!'". "Voy a mirar si tenemos un sobre en nuestro grupo porque me ha sonado a eso. Soy de un partido constitucionalista y voy a defender un proceso constituyente porque creo que hay que avanzar. Puede opinar lo contrario, pero déjese de amenazas y de retorcer la historia", ha sentenciado.

Igualmente, la portavoz socialista, Adela Castaño, se ha sumado al rechazo a las palabras y al modo empleado por Peláez. "Esa advertencia que usted ha hecho aquí también me ha preocupado a mí", añade, tras dar su "más sincero y sentido apoyo" a Marlaska, Iglesias y Gámez.

"Estamos siempre dispuestos a hablar pero no a dar pábulo a los que hemos visto hoy en este pleno, tal como se ha manifestado Vox diciendo hasta que 'cuidado con lo que votamos'. Jamás lo había escuchado a ningún grupo en este Pleno, órgano de la soberanía popular", recalca, incidiendo en "no dar más cuartos al pregonero, que es lo que usted querría". Tras ello, Rojas ha apostillado que, "por suerte, la mayoría de los que estamos aquí somos demócratas y usamos las palabras, otros usan las amenazas".

"EN EL 36 NO METÍAN LAS BALAS EN SOBRES SINO EN FUSILES"

La moción debatida, aunque ha tenido el respaldo de PSOE y Adelante en la celebración de esa conmemoración, ha contado con varios puntos rechazados como el de "reconocer que el régimen monárquico está agotado y apoyar un proceso constituyente hacia una democracia participativa, laica, federal y republicana".

En su exposición, Rojas ha puesto en valor poder debatir en el Pleno esta propuesta, "síntoma de una mínima normalidad democrática", y hacerlo en un Salón Colón municipal donde se encuentran los cuadros de "los últimos dos monarcas que han tenido que huir de España por corruptos: el señor 'campechano' -en referencia a Juan Carlos I-, que tuvo que huir este verano, y el conocido como el 'rey del cabaret', Alfonso XIII, que no le dio tiempo a hacer las maletas tras la proclamación de la segunda República".

A ello, une que ambos son también "los dos últimos monarcas que apoyaron una dictadura, como fue la de Francisco Franco, en el primer caso, y la de Primo de Rivera, en el segundo". "Lamento que no se pueda debatir la moción de rechazo a la violencia fascista porque los que hoy se ríen y no quieren condenar las balas en los sobres, en aquel 31 y aquel 36 no las metían en los sobres sino en los fusiles y acabaron con un golpe de estado", sentencia. Considera que el actual es "un régimen agotado" y pide caminar a la tercera república.

"DICTADURA O DEMOCRACIA"

Al respecto, Castaño señala que en España "no se dan las circunstancias para una revisión total de la Constitución, pero sí modificaciones para adaptarse a la nueva realidad", por lo que insta a que se plantee "claramente" en el Congreso cuáles son esos puntos a abordar.

Castaño ha hecho referencia a una cita de Santiago Carrillo en 1977, en la que advertía de que la opción no está entre "monarquía o república, sino entre dictadura y democracia". "Esto es lo que queremos la gente de izquierdas, una democracia profunda y amplia", recalca.

EL CRITERIO DE LA PRESIDENCIA

De su lado, el concejal del PP Rafael Belmonte se ha alegrado de que se pueda debatir "porque es bueno confrontar", pero le "desagrada el criterio de la Presidencia del Pleno". "En octubre no podemos traer una en defensa de la Corona pero en abril sí en defensa de la República. Esto no es proporcional. No sé si es que está más de acuerdo con la de Adelante que con la del PP", avisa, ante lo que Espadas advierte de que la decisión tiene "amparo jurídico".

Ante la actual coyuntura, Belmonte asegura que Adelante está "casi siempre pendiente del pasado", añadiendo que además "no reivindican la república, sino la suya". Resalta que "intenta politizar los sistemas para hacerlos a su modo". "Me quitaría el sueño que Pedro Sánchez o Iglesias fueran la cabeza del Estado", concluye.

El portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, considera que la moción tenía que haberse modificado para que "tenga relación con la ciudad" y abordarla en el Pleno, advirtiendo de "un posible cambio de criterio para permitir ese debate". Señala que pueden ser consideradas injurias o calumnias las aseveraciones sobre el rey emérito y recuerda que "no hay abierto proceso judicial". Rojas recuerda su "inviolabilidad", mientras que Belmonte replica que "la Constitución también le protege de la imputación por esas manifestaciones".

"No dudamos del carácter democrático de la segunda República, nadie lo duda, pero pongamos en valor las cosas buenas y no pelearnos por una cosa que ya pasó. Ahora hay problemas más acuciantes", añade Pimentel, mostrando su defensa de la monarquía parlamentaria y de Felipe VI.

Por último, Pelaéz considera que "están pensando en los delirios de su partido y no en las necesidades de los sevillanos". "Ese supuesto dechado de virtudes de la republica no fue tal, iba camino de ser una república soviética más al servicio de Rusia", afirma.

CONDENA A LA VIOLENCIA

En este contexto, la portavoz de Adelante, Susana Serrano, ha reprobado a través de un comunicado "la decisión de Espadas" de rechazar la urgencia de la moción de Adelante para condenar las amenazas y actos violentos padecidos en las últimas semanas por dirigentes políticos y activistas, ya que "deja a los sevillanos sin su protección".

Según rezaba el texto de la iniciativa, "la oleada de violencia no sólo implica las amenazas a Iglesias, Grande-Marlaska y Gámez, sino que espacios sociales y culturales como La Barqueta o las sedes de Podemos y PSOE están siendo objeto de violencia periódicamente". A ello suma la agresión sufrida por un activista de Cerro-Amate la pasada semana al grito de "muerte a los rojos, maricones, ¡Viva España!", motivo por el cual se manifestaron centenares de personas el pasado sábado.

CONSEJO DEL PUEBLO GITANO

La segunda de las mociones presentadas por Adelante, que ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos, a excepción de Vox, se ha centrado en la creación de un Consejo Sectorial Municipal del Pueblo Gitano.

Se aborda la activación de un proceso municipal consultivo, participado y apoyado desde el ámbito municipal para el reconocimiento de los espacios representacionales de la población gitana en Sevilla; la creación de canales de participación para su implicación en políticas públicas; una partida específica para la creación cultural gitana y combatir el antigitanismo.