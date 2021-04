'A la llum de la lluna' activa la venda d'entrades per als concerts de M-Clan i Tardor

Les actuacions d'aquests dos conjunts musicals se celebraran a les 19.00 hores a l'aire lliure en el claustre de l'antic monestir de San Miquel dels Reis de València, en compliment de la normativa derivada de la Covid-19. L'obertura de portes serà a les 18.15 hores.

Per la seua banda, les entrades per a Zahara, Revólver i Soleá Morente eixiran el pròxim 11 de maig amb les noves condicions que establisquen les autoritats sanitàries.

Les entrades seran gratuïtes i es repartiran per ordre de reserva amb un màxim de 4 persones per compra. Els tiquets tenen uns gastos de gestió cobrats pel servici de la plataforma de distribució de 2,5 euros per entrada.

El cicle 'A la llum de la lluna' s'iniciarà amb el grup murcià M-Clan el pròxim 7 de maig, que interpretarà en format acústic una selecció dels millors temes gravats en els quasi 20 anys de la seua trajectòria.

Els valencians Tardor presentaran els temes del seu últim disc, 'El mal pas', el 14 de maig. Es tracta d'un treball "lloat per la crítica" i finalista en els Premis Carles Santos de la Música Valenciana i els Premis Ovidi.

Finalment, la cantant Zahara actuarà el divendres 21 de maig, la banda local Revólver ho farà el 28 de maig i tancarà el cicle Soleá Morente el 4 de juny.