Mazón (PP) rebutja que Morant dubtara de les cartes amb bales, però veu suficient amb la seua rectificació

El 'popular', en declaracions als mitjans facilitades pel partit, ha mostrat el seu rebuig al comentari publicat per Morant, que compta amb la seua "reprovació moral i personal". No obstant açò, preguntat sobre si prendrà mesures sobre la continuïtat del diputat, ha resolt que amb les disculpes "és suficient".

"Jo el que vaig veure ahir és que, ràpidament, el diputat Alejandro Morant va rectificar i va demanar disculpes, això sempre és important. El que jo sempre he fet i faré és condemnar qualsevol tipus de violència, ja siga física o real, o per amenaces", ha sostingut Mazón.

Així mateix, ha garantit que l'episodi d'amenaces "sempre" tindrà la condemna del PP, com ha recordat que van fer "quan algun company del Partit Socialista en la Diputació va dir que Mari Mar Blanco vivia del conte, a pesar que el seu germà ha sigut una víctima d'ETA".

Mazón ha afegit que li haguera agradat que "tothom haguera condemnat la violència" i ha insistit que ell "ho farà sempre". "No obstant açò, és un comentari que compta amb la meua reprovació moral i personal, però sí considere positiva la immediata rectificació del diputat", ha incidit.

I davant la petició de cessament sol·licitada pel PSPV en la institució provincial, ha assenyalat que el fet de demanar disculpes "deixa tot com havia d'haver quedat" i ha demanat "sentit comú".

Finalment, preguntat per la possibilitat d'aplicar alguna "línia roja" sobre Morant davant les seues "reiterades eixides de to", ha ratllat el seu treball en la Diputació de "magnífic" i "impecable" malgrat el seu "absolut rebuig" a la publicació.

"En l'àrea de Carreteres i Vies fa una tasca impecable i magnífica, i crec que que cal seguir per eixe camí; una altra cosa és que compartisca a nivell moral i personal manifestacions que en absolut rebuig, però m'alegre que de manera immediata, no com en algunes altres coses, s'haja produït eixa rectificació, crec que que és suficient".

FULLANA: "MAZÓN S'HA CONVERTIT EN LÍDER D'EMPARAR VERGONYES"

Per la seua banda, el diputat i portaveu de Compromís en la Diputació, Gerard Fullana, ha assenyalat que el 'popular' Carlos Mazón s'ha convertit en un líder de "emparar vergonyes" després de defendre les actuacions dels diputats Bernabé Cano i Alejandro Morant.

En declaracions als mitjans, Fullana ha indicat que "Mazón és líder a emparar actituds racistes i clarament insolidàries amb la resta de la ciutadania" i ha defès que Morant "no ha de continuar ni un dia més representant a la Diputació d'Alacant".".