¡Sorteo exclusivo para lectores! Ponle ritmo a mayo y encuentra los altavoces JBL que hemos escondido en 20minutos

Si no estuviéramos en pandemia, mayo sería el mes de la llegada de los conciertos, festivales y mucho más. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no podemos iniciar un nuevo mes con el mejor ritmo de la temporada. Así, para premiar a nuestros lectores más fieles, en 20minutos hemos escondido dos altavoces de la marca JBL entre nuestras páginas, en un sorteo exprés y con productos valorados en más de 399 euros (cada uno).

Se trata de dos ejemplares del increíble modelo Partybox 300 de JBL que, con su transmisión inalámbrica a través de bluetooth, te permite conectar la música desde cualquier dispositivo. Pero no solo eso, los efectos de iluminación son ideales para generar ambiente en casa con tus canciones favoritas. Además, si deseas complementar su uso, también cuenta con entrada USB y conexión para guitarra o micrófono.

JBL Partybox 300: sonido de alta calidad y con graves potentes

Altavoz bluetooth portátil con carcasa robusta

Entradas de micrófono y guitarra con control de volumen

Dos anillos LED incorporados con diferentes modos de luz dinámica

Conectividad inalámbrica: TWS (True Wireless Stereo) conecta hasta dos altavoces a través de bluetooth

Conexiones de entrada: Cinch L/R, conexión USB, 3,5 mm AUX (jack plug), micrófono/guitarra con control de volumen

Potencia de salida: 120 W

Dimensiones: 31 x 32 x 69 cm. Peso: 15,32 kg

Color: Negro

¿Cómo participar en sorteo?

Si estás leyendo esta noticia vas por muy buen camino. Porque para convertirte en ganador solo tienes que leer 20minutos y encontrar uno de los altavoces ocultos. Nuestro objetivo es premiar tu fidelidad e invitarte a seguir informándote diariamente con nosotros ¡Es muy fácil! Continúa leyendo tus noticias, artículo de opinión y reportajes favoritos y, quizás, descubras una ventana mágica sobre el sorteo.

Tan pronto encuentres el 'pop-up' oculto, tienes que hacer clic en el botón para participar. Después, sigue los pasos que te llevarán a registrarte en 20minutos o, si por el contrario, ya eres usuario, deberás iniciar sesión con tu nombre de usuario y contraseña.

El sorteo es exprés y durará tan solo tres días (hasta el 29 de abril). Los ganadores serán contactados a través de correo electrónico y recibirán un email con toda la información necesaria para recoger su premio. No te pierdas la oportunidad de conseguir uno de estos increíbles altavoces. Comienza a leer y bucear entre las páginas de nuestro sitio web ¡Mucha suerte!