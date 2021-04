Arranquen les obres per a transformar la Plaça de la Reina de "gran rotonda" a "espai amable per a la gent"

Així ho han indicat l'alcalde, Joan Ribó; i el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, que han visitat la plaça a l'inici de les obres, que s'estructuren en tres fases, i que començaran amb l'actuació "més dura" al principi, en la qual s'alçarà el terra per a permeabilitzar la superfície de l'aparcament subterrani.

Aquest últim es renovarà amb noves rampes d'accés, que es traslladaran a una posició lateral "més discreta", i hi haurà punts de recarrega elèctrica i un magatzem per a guardar els materials emprats en la superfície.

Les últimes fases inclouran els elements d'urbanització i la pavimentació. Amb la reforma, se senyalitzarà el traçat de l'antiga muralla romana i es recuperarà la perspectiva visual de la porta barroca de la Catedral.

Els 12.000 metres quadrats de la renovada plaça comptaran amb 115 exemplars arboris enfront dels 53 actuals i eixe increment de l'arbrat produirà 2,7 vegades més ombra que la que hi ha en aquests moments. En total, la superfície de plantació d'espècies arbustivas, 30 diferents, serà de 958 metres quadrats.

S'instal·laran pèrgoles amb cobertes amovibles que proporcionaran 1.317,5 metres quadrats d'ombra, 4,19 vegades més que ara. Hi haurà zona de jocs infantils, seients i bancs adaptats, difusores d'aigua, contenidors soterrats, dos fonts per a beure, aparcabicis, una estació de Valenbisi, quioscs, una parada de taxis en el carrer del Mar i punts de càrrega i descàrrega.

A més, es reservarà l'àrea central de la plaça per a activitats tradicionals, com l'Escuraeta o el mercat extraordinari de Nadal. A més, la disposició d'arbres al costat de l'antic carrer Zaragoza recuperarà la perspectiva visual de la porta barroca de la Catedral i en el paviment de la plaça quedarà dibuixat el traçat de l'antiga muralla romana de la ciutat.

D'altra banda, es crearan espais diversos en la plaça que facilitaran l'estada, l'esplai, la socialització, el descans i la realització de diferents activitats. El projecte aplica criteris sostenibles, de manera que s'utilitzaran materials de planters pròxims, inclourà vegetació autòctona o naturalitzada que requereix poc manteniment i aigua escassa, i il·luminació de baix consum energètic.

TRÀNSIT

A causa de les obres que han arrancat hui en la plaça de la Reina, s'ha reordenat el trànsit. El carrer de la Pau continuarà oberta, però a partir de Marqués de Dosaigües, serà solament per als autobusos i vehicles autoritzats, i es tancarà de manera temporal l'aparcament de la plaça de la Reina.

Estaran tallades mentre duren les treballs els carrers adjacents a la plaça, i el carrer del Mar entre la plaça de la Reina i el carrer de les Avellanes, on es resituarà un punt per a càrrega i descàrrega. Els altres dos punts que s'habilitaran per a les tasques de càrrega i descàrrega estaran en el carrer Corretgeria i al costat de la plaça de Santa Catalina, aquest últim en horari de 8 a 11 del matí.

Quant a la parada de taxis, es resituarà en el carrer de la Pau, a l'altura de Comèdies. Giuseppe Grezzi ha assegurat que l'accés del veïnat a les vivendes i l'accés als comerços queda garantit i ha remarcat que s'han habilitat tres punts de càrrega i descàrrega. A més, s'ha referit al carrer Corretgeria, a la qual es podrà accedir i eixir per l'extrem oposat a la plaça.

"RECONQUESTA DE L'ESPAI PÚBLIC"

Durant la visita a les obres de la plaça de la Reina, l'alcalde s'ha referit així mateix als dos projectes de reurbanització ja iniciats en la plaça de l'Ajuntament i a l'entorn de la plaça del Mercat, dins d'un "procés de reconquesta de l'espai públic per a les persones".

Quant a la conversió provisional en espai per a vianants de la plaça de l'Ajuntament, "serveix per a experimentar la nova funcionalitat i detectar possibles problemes". S'ha convocat un concurs d'arquitectura per a l'ordenació definitiva d'acord amb paràmetres de sostenibilitat urbana i recuperació de l'espai públic.

Joan Ribó també ha recordat que la plaça del Mercat va ser peatonalitzada parcialment el 2015, quan es va suprimir "un trànsit intens de vehicles". "Estava plena d'obstacles i amb cotxes aparcats, caminar era insegur i es respirava aire brut, cosa que afectava la conservació de monuments arquitectònics, un dels quals, la Llotja, és Patrimoni de la Humanitat", ha puntualitzat el primer edil.

"L'experiència dels sis anys transcorreguts ha calmat el trànsit a la zona i l'ha transformat en plaça per a les persones en permetre passejos tranquils i gaudir de la seua arquitectura". Ara s'està duent a terme una reforma més profunda i conjunta de les places del Mercat i de la Ciutat de Bruixes, que aconsegueix els monuments de la Llotja, l'església de Sant Joan amb els Covetes, i el mateix Mercat.

Per la seua banda, Grezzi ha destacat que "el diàleg i el consens ha sigut el fil conductor del codiseny del projecte", ja que "ha explicat des del minut zero amb l'impuls d'una àmplia fase participativa, el procés 'Participa Reina!', amb la contribució de totes les entitats socials i empresarials relacionades amb la vida del barri, les associacions veïnals, comerciants i hostelers, els fallers de la falla Tio Pep, les empreses de distribució i repartiment, la pràctica totalitat de la realitat de l'entorn han oferit la seua contribució".

Grezzi ha assegurat que durant les obres, que duraran 12 mesos i es faran en tres fases, "es farà un seguiment continu i mantindrem el diàleg amb tots els agents per a informar del desenvolupament".