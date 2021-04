Generalitat demana informació a la Delegació per a identificar al grup que va fer la salutació feixista a Rufián

El grup va llançar insults mentre realitzava la salutació feixista i mostrava algunes banderes preconstitucionals a Rufián, qui va compartir un vídeo en el seu perfil en la xarxa social Twitter que arreplega aquest moment, acompanyat dels missatges "tenen bales per a tots, sempre en peus" i "Democràcia o feixisme". En el vídeo s'observa a una desena de persones que profereixen insults com a "marieta", "fill de puta" i li insten a anar-se'n, al mateix temps que realitzen la salutació nazi al representant d'Esquerra Republicana.

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, amb aquest escrit dirigit a la Delegació del Govern l'objectiu és recaptar informació de l'ocorregut aquest diumenge "per a poder determinar els fets i les possibles responsabilitats que poguera haver-hi per incompliment de les obligacions establides en La llei 14/2017 de Memòria Democràtica i per a la Convivència de la Comunitat Valenciana".

L'article 40 d'aquesta llei fa referència als actes efectuats en públic "que comporten descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes o dels seus familiars, exaltació de la revolta militar o del franquisme, o homenatge a els qui van recolzar la revolta militar i la dictadura".

"Volem recaptar tota la informació per a poder obrir procediments sancionadors per vulneració a la llei de Memòria Democràtica que diu clarament que no es poden exhibir símbols franquistes en el nostre territori", ha indicat la consellera Rosa Pérez Garijo, qui ha advertit que no consentiran "que aquest tipus de situacions se seguisquen produint a la Comunitat, perquè posen en perill la nostra democràcia".

Tal com arreplega la missiva, la finalitat és obtindre informació de la concentració, de si estava autoritzada i, si fóra així, els termes de la mateixa, així com la persona o persones o entitats convocants.

La Conselleria de Qualitat Democràtica ha sol·licitat a la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana informació sobre si existeix atestat realitzat per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en relació amb els fets descrits, així com identificacions o parts de les persones que portaven i exhibien la simbologia citada.