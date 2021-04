Gloria Camila aprovechó este domingo su aparición en Supervivientes: Conexión Honduras para mostrar su apoyo públicamente a Rocío Flores, su sobrina, quien vive su momento más complicado en medio de la guerra que su madre, Rocío Carrasco, mantiene contra su padre, Antonio David Flores.

La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano reaccionó a un vídeo en el que Olga Moreno lamentaba, hace unos días, no haber estado con el ex guardia civil para su cumpleaños. "Él es muy de mí, los niños son muy de mí... Es un día muy especial para mí. La verdad que me falta un abrazo de él", comentaba en la isla.

"Me parece un vídeo precioso. Veo sentimientos, sensibilidad, amor. Sé que es una familia muy unida, llevan 21 años juntos y es la primera vez que pasan los cumpleaños separados", valoró Gloria Camila en el plató de Supervivientes.

Además, la tertuliana aseguró ante el presentador, Jordi González, y el resto de compañeros que "Olga es una persona muy sensible". "Me parece muy bien que haga este vídeo al saber que no conectan en directo el sábado", valoró después.

Fue entonces cuando el conductor del debate le preguntó sobre cómo se encontraba Rocío Flores a causa del revuelo de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Gloria Camila no se quiso mojar, pero fue clara: "Pues está...".

"No lo está pasando bien, pero no creo que haga falta que vaya llorando por las esquinas para que realmente sepa la gente que lo está pasando mal", añadió, visiblemente seria.

"Yo te lo pregunto porque sé que hablas con ella y la quieres", le dijo el presentador, a lo que la colaboradora de televisión respondió, firme: "Todos los días, la amo".