L'alcaldessa de Llaurí, condemnada a una multa de 960€ i a huit mesos sense carnet per conduir embriaga

La primera edil va ser detinguda dissabte passat per superar la taxa d'alcoholèmia quan circulava en un vehicle per la zona de la Marina de València poc després de les 18 hores, després del tancament dels locals d'hoteleria, d'acord amb les restriccions pel coronavirus.

La socialista González va donar una taxa superior als 0,6 mil·ligrams d'alcohol en les proves practicades en el control policial, un fet pel qual els agents van obrir diligències penals.

Aquest matí s'ha celebrat un juí ràpid en el Jutjat d'Instrucció número 20 de València, que es troba en funcions de guàrdia d'incidències, i l'alcaldessa ha acceptat les penes sol·licitades per la Fiscalia per la comissió d'un delicte de conducció sota la influència de begudes alcohòliques, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Així, haurà de pagar una multa de 960 euros i se li retirarà el permís de conduir durant huit mesos. La sentència ha sigut declarada ferma i serà remesa a un jutjat penal de la ciutat per a la seua execució.

Després de l'arrest, González va manifestar en xarxes socials que havia quedat amb uns amics per a menjar i es va prendre dos cerveses i no més de dos gots de vi.

Poc abans de les 18 hores, segons va comentar, va decidir traure el cotxe de l'estacionament per a aparcar-ho en la via pública abans de prendre un taxi, ja que anava a dormir a València. I a l'eixida, la Policia havia establit un control d'alcohol i va donar positiu.

"El que em va passar podria passar-li a tots, però això no és excusa. I com a càrrec públic, crec que que cal demanar perdó. Sóc una dona responsable, però quan es comet un error, encara que siga un error totalment involuntari, cal reconéixer-ho i assumir-ho. Crec que va ser una molt roïna decisió i estic profundament penedida. Sé que no tornarà a succeir", va dir.