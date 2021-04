El comité d'empresa de Ford Almussafes rebutja la proposta d'ERO de l'empresa i continuen negociant

La setena reunió de la comissió negociadora s'ha iniciat a les 10.00 hores i després d'un recés de mitja hora, a sol·licitud dels sindicats per a estudiar l'oferta de la companyia, les negociacions han finalitzat "sense acord", encara que la multinacional s'ha compromès a respondre les peticions sindicals a les 14.30 hores, segons han informat a Europa Press fonts sindicals.

En la seua oferta, la direcció de Ford Almussafes s'obri a rebaixar l'edat de les prejubilacions a 55 anys però redueix els complements salarials, que serien del 75% d'eixa edat, del 80% en 56 anys i del 85% a partir dels 57 anys. La companyia ofereix aquest complement salarial fins als 63 anys per als nascuts en 1966 (amb 55 anys), fins als 64 als nascuts en 1965 (56 anys) i fins als 65 per als nascuts a partir de 1964 (57 anys).

En el programa de baixes incentivades, Ford Almussafes ofereix una indemnització de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats de salari brut, per als empleats de fins el 54 anys.

La proposta de la multinacional és que els acomiadaments s'executen entre el 12 de maig i el 31 de desembre d'enguany, han explicat els sindicats.

OFERTA "INSUFICIENT"

El president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT, Carlos Faubel, considera que l'oferta de la companyia "ha de ser millorada". Perquè el sindicat puga firmar-la "ha de millorar el complement salarial al 80% des del primer dia, per a pujar posteriorment al 85% als treballadors de 55 anys".

UGT també assenyala que "haurà d'augmentar el temps de pagament de complement salarial per part de l'empresa fins als 65 anys, és a dir, més enllà de la jubilació, que es produirà als 63 o 64 anys, segons el cas".

Per la seua banda, el portaveu de STM en Ford Almussafes, Paco González, ha demanat a la direcció de Ford Almussaffes que l'empresa que siga "valenta i recomponga la seua oferta, de manera que elimine manques i siga suficientment atractiva per a garantir que totes les eixides es produiran a través de la voluntarietat".

També per al portaveu de CCOO en Ford Almussafes, José Arocas, l'oferta de l'empresa és "insuficient" i ha demanat que millore la seua proposta.