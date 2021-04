Vox insiste en pedir al resto de partidos que "condenen toda la violencia" tras la carta de amenaza a Maroto

Vox instó este lunes al resto de partidos políticos a "que condenen toda la violencia" después de que la ministra de Industria, Reyes Maroto, recibiese por la mañana un sobre con una navaja ensangrentada. La formación que lidera Santiago Abascal aseguró que denuncia "esta amenaza, como todas", y anunció que se personará en la causa judicial que se abrirá para investigarla, como ya anunció la semana pasada con respecto a las amenazas vertidas contra el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

En esa línea, el portavoz orgánico de Vox, Jorge Buxadé, aseguró que el Gobierno "social-delincuente" ha elaborado una "narrativa" que han comprado las "grandes élites mediáticas". "Quienes se sitúan fuera de los muros de la democracia son el PSOE junto a Bildu, ERC y el movimiento Antifa de extrema izquierda, que son los que nos agreden", sostuvo Buxadé.

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, aseguró que su formación "rechaza cualquier amenaza o cualquier agresión de las que se están viendo en esta campaña electoral", sin mencionar expresamente los nombres de Maroto, Iglesias o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El PP, apuntó Casado, "apela a volver a lo que nos une a los españoles, a salir de esa radicalidad, de esa polarización, y a seguir ocupándonos de un país que ha sufrido 100.000 muertos por la pandemia".

Minutos después, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones del 4-M, Isabel Díaz Ayuso, secundaba a Casado expresando su "condena a estos incalificables últimos actos". "Las amenazas a los representantes públicos no tienen sentido en un país en Libertad", afirmó.

Mucho más explícito fue el candidato de Cs para el 4-M, Edmundo Bal, que mostró su "repulsa más absoluta" y su "condena más vehemente", sin "ningún tipo de matices frente a esos actos que calificamos de actos de coacción y amenaza". "La campaña está adquiriendo un clima totalmente inadmisible. Basta de amenazas y guerracivilismo", exigió.

Iglesias, por su parte, mostró nada más conocerse la noticia toda su "solidaridad" con la ministra Maroto. "Ya está bien de amenazas fascistas", espetó el líder de Unidas Podemos, que aseguró que "no hay derecho" a que se produzcan estas amenazas. "Esta persona tiene hijas adolescentes, hoy es esto, ayer son las balas amenazándome a mí, a mis padres, a mi compañera, al ministro del Interior, a la directora de la Guardia Civil... esto no se puede consentir", denunció Iglesias, que relacionó estas amenazas con declaraciones de miembros del PP como Cayetana Álvarez de Toledo. "Que acuse a mi padre de ser un terrorista y reciba una amenaza no se puede tolerar", insistió.

"Toda mi solidaridad y mi condena absoluta a la amenaza sufrida por la ministra Reyes Maroto", señaló igualmente la candidata de Más Madrid para el 4-M, Mónica García, que señaló a Ayuso por no negarse a pactar con Vox. "¿Cuántas amenazas más hacen falta para que Ayuso deje de avalar la política del odio de la extrema derecha?", se preguntó.

"Hoy todos somos también Reyes Maroto", apuntó en la misma línea el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, que se dirigió a Ayuso sin mencionarla para decirle que "no se puede facilitar poder a quienes son un peligro para la democracia". "Apelamos a todos los demócratas a que extiendan el cordón sanitario a la ultraderecha. Esto significa no blanquear el fascismo y no gobernar con Vox", insistió Gabilondo, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que "no vamos a dejar que el odio se apodere de la convivencia en España".