Martín recalca que lo de prohibir aparcar en zona ORA para vehículos sin etiqueta es solo cuando esta funciona

La primera será a lo largo de este próximo mes de abril y estará centrada en la Seguridad Vial, especialmente en lo que se refiere a la velocidad 30, al uso obligatorio de casco en patinetes y a la prohibición de estos y de bicis en aceras.

Martín, en rueda de prensa, ha incidido en que lo de limitar a 30 kilómetros por hora las vías de un solo carril no solo lo recoge la Ordenanza, sino que hay instrucciones de la Dirección General de Tráfico en este sentido para el conjunto del país.

Sobre el casco en los patinetes, ha indicado que este vehículo es "mucho más inseguro e inestable" que las bicicletas y puede alcanzar más velocidad que estas.

Ha dejado claro que la obligación es individual, por lo que las empresas que los alquilen decidirán si lo facilitan ellas o no. En cuanto al número de empresas que podrán operar, ha indicado que no tiene problema en hablar con ellas, pero lo que no quieren es que la ciudad sea "un caos".

Ha apuntado que tendrán que tener su propia plataforma, por lo que no se podrán dejar en cualquier sitio, como el aparcabicis. Esto supone que las empresas van a tener que hacer una inversión, a lo que se ha preguntado si sale rentable o no.

Ha recalcado que esto no es Madrid ni Barcelona, con referencia a que pueda haber más empresas. En el caso de Gijón, ha mostrado sus dudas a que haya negocio para más de una empresa. Tampoco cree que haya demanda para ello, con referencia a tener demasiados patinetes en la ciudad.

Ha añadido, asimismo, que tiene la impresión de que cada vez más la gente se compra su patinete, y solo los que lo usan para ocio ocasional lo alquilan .

En cuanto a la segunda campaña, que se haría el último trimestre del año, guarda relación con las prohibiciones que van a entrar en vigor el 1 de enero de 2022, referidas a restricciones de carácter ambiental.

Ha pedido a los ciudadanos, en este sentido, "que se fíen de las campañas institucionales", con alusión a la anunciada por el Grupo Municipal de Foro sobre la Ordenanza.

"Hay otras campañas basadas en la manipulación y la mentira", ha añadido, a lo que ha señalado que hay algunos partidos que están por seguir el legado de Trump -Donald Trump-.

Preguntado por la demanda judicial que planea Foro contra la Ordenanza de Movilidad, ha apuntado que él nunca fue partidario de judicializar la política. A su juicio, no cree que sea bueno que cuando hay un gran consenso en la ciudad, alguien que se situó fuera de ese consenso quiera ganar en los juzgados lo que pierde en Democracia.

Ha remarcado, sobre esta cuestión, de que la restricción de estacionar vehículos sin etiqueta ambiental en zona ORA va a ser solo cuando esta está operativa, con lo que no se aplicará por las noches ni sábados de tarde o domingos.

Martín ha defendido que esta restricción de carácter medioambiental, al margen de la tarifaria, es "una hoja de ruta", de la que ha dicho estar convencido de que la van a seguir más ciudades y que tiene que mucho que ver con la Transición Ecológica.

Ha incidido, en este caso, en que habrá en todas las ciudades cada vez más restricciones para los vehículos que más contaminen, y lo ha desligado del color político que gobierne.

El edil ha explicado, asimismo, que en Gijón hay 4.821 plazas ORA y, al mismo tiempo, 4.658 tarjetas de residente, lo que quiere decir que este espacio de estacionamiento regulado está "saturado, colmatado" y es difícil aparcar.

Es por ello, que ha considerado que esta medida tiene más que ver con indicar por donde van a transitar las nuevas políticas urbanas que el que sea una medida "que penalice de forma exagerada", ha recalcado. "No es una medida desproporcionada", ha insistido.

Y si bien ha reconocido que un informe apunta a que el total de vehículos sin derecho a etiqueta ambiental es de 50.705, pero también se indica que el número de turismos es 38.819. Ha aclarado, al respecto, que en la primera cifra entran también autobuses, camiones, tractores, y ninguno de ellos tiene permitido estacionar en zona ORA.

"La manipulación llega a veces a límites insospechados", ha indicado con respecto a los grupos políticos que cifran en 50.000 los afectados por la prohibición de carácter ambiental.

Ha recalcado, eso sí, que los datos son de 2019, y que en torno a una media de 4.000 vehículos se dan de baja y se cambian por otro con etiqueta.

Sí que ha considerado que, debido a la pandemia, no se habrá mantenido ese mismo ritmo, pero estima que en 2022, cuando entre en vigor la Ordenanza, habrá unos cuantos coches menores con respecto a esos 38.819 de 2019. Ha indicado, unido a ello, que hay un compromiso de la Concejalía para actualizar ese dato.

Martín también ha apelado al consenso de más de dos tercios conseguido para la aprobación de esta Ordenanza. "Hay gente que ha buscado una disculpa, y a veces una mentira, para intentar no consensuar", ha indicado, no obstante.

Asimismo, ha explicado que el texto de la Ordenanza está, hasta el próximo viernes, en el Gobierno regional y en la Delegación de Gobierno en Asturias, instituciones que pueden hacer las observaciones que consideren oportunas. Ha opinado, en este caso, que probablemente a mediados de mayo esté publicada ya en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

En el caso de las plazas para vehículos de personas con movilidad reducida, ha indicado que van a tener que pagar una tarjeta de residente de 45 euros anuales, a fin de un mayor control y para evitar la "picaresca" que en algunos casos había.

Sobre las campañas informativas, estas se llevarán a cabo a pie de calle, en la redes sociales, cartelería y los medios de comunicación. También se remitirá la campaña a las entidades ciclistas que forman parte del Foro de la Movilidad, por su capacidad de difusión de la información.

Por otro lado, ha señalado que en la primera quincena de este próximo mes de mayo habrá ya un diagnóstico del Plan de Movilidad, que incluirá uno también de los aparcamientos que tiene la ciudad.