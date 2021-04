Puig demana a Iceta que es mantinga la conferència de presidents autonòmics i una estratègia federal

20M EP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha plantejat al ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, la possibilitat de mantindre la conferència de presidents autonòmics com a "marc estable" de cooperació entre el Govern i les comunitats, així com d'iniciar una estratègia comuna per a "aprofundir en l'esperit federal" d'Espanya.