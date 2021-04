Maroto ve como "buena noticia" la entrada de turistas de EE.UU. a la UE, ya que son de "alto valor añadido"

Así lo ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, al diario estadounidense 'The New York Times', en lo que significará el fin de más de un año de restricciones a la entrada de norteamericanos en desplazamientos no esenciales.

"Es positivo que se pueda viajar a España no solo desde los países de la UE, sino desde destinos tan importantes como EE.UU. y Asia, aunque esté cerrado actualmente", ha añadido Maroto.

En cuanto al certificado digital, la ministra ha afirmado que están trabajando en un proyecto piloto en mayo, en coordinación con la Comisión Europea, pero "aún no hay nada decidido sobre el proyecto que se puede desarrollar".

Asimismo, la titular de Turismo ha destacado la llegada de 17 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, junto con el comienzo de la administración de dosis con las de Janssen.

Con el fin del estado de alarma, Maroto ha asegurado que los españoles podrán viajar dependiendo de la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma.

Sin embargo, la Comisión Interterritorial de Sanidad seguirá trabajando con las comunidades para evaluar su situación y aplicar restricciones si es necesario, según ha señalado la ministra.

FITUR COMO ESCAPARATE DE DESTINO SEGURO

Además, la ministra ha destacado que la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará del 19 al 23 de mayo en Ifema Madrid, será un escaparate para reforzar a España como "un destino seguro" y marcará el reinicio y recuperación del sector.

Reyes Maroto también ha recalcado que la feria servirá como "campaña de publicidad al mundo", para tratar temas como el de los certificados o para trasladar los elementos de seguridad en toda la cadena de valor del sector turístico en España.