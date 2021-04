4M.- Puig demana un cordó sanitari "contra tots els intolerants" i que la dreta democràtica no es deixe "contaminar"

A una setmana del 4M, el també líder del PSPV ha recolzat la proposta del candidat socialista a Madrid, Ángel Gabilondo, de fer un cordó sanitari a Vox, però ha anat més enllà i ha demanat fer-ho "contra totes les intoleràncies" perquè cal ser intolerant amb els intolerants.

"Quan la convivència es trenca és quan es comença a caure tot", ha declarat després d'una reunió a Madrid amb el ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, preguntat per la polarització de la campanya en aquesta comunitat.

Aquesta polarització ha augmentat en els últims dies arran de l'eixida de Pablo Iglesias d'un debat davant el dubte de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, de les cartes amenaçadores rebudes per ell i pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez. A açò se suma la missiva amb una navalla ensangonada que ha rebut la ministra d'Indústria, Reyes Maroto.

Per contra, Puig ha defès que "la confrontació no és la solució" i que és el moment de buscar espais de retrobament i convivència, que veu com el valor fonamental per a qualsevol país i societat.