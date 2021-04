Cvirus.-CSIF exigeix a Educació que aclarisca les mesures per a les oposicions i la segona dosi en la vacunació

Sobre aquest tema, adverteixen que s'acosten dates "clau" i Conselleria "no està actuant amb diligència ni transmetent seguretat als professionals". Per açò, urgeix Educació a informar en tots dos casos.

En eixe sentit, recorda que el passat 15 d'abril va sol·licitar la convocatòria d'una reunió de la Taula Sectorial específica sobre protocols covid davant les oposicions, amb més de 24.000 aspirants inscrits, que començaran el 15 de maig.

No obstant açò, Conselleria no ha convocat eixa reunió i segueix sense informar als membres de tribunals de com actuar en el cas, per exemple, que algun aspirant tinga símptomes de contagi i si se li pot posposar la prova, o fins i tot si els presenta algun component del propi tribunal. El sindicat recalca que queden menys de tres setmanes per a aquestes oposicions que ofereixen al voltant de 3.500 places.

SEGONA DOSI

CSIF, d'altra banda, també lamenta que "passe el temps i Conselleria continue sense explicar què va ocorrerà amb la segona dosi de la vacuna del personal dels centres educatius".

En aquest sentit, recorda que ja van viure una suspensió de la vacunació quan s'acabava d'iniciar a la fi de març i que ara la incertesa radica en si la segona dosi serà d'AstraZeneca, com accepta l'Agència Europea del Medicament, o correspondrà a alguna de les altres marques que estan arribant a Espanya. A més, el sindicat vol que l'Administració aclarisca quines dates i llocs ha planificat per a aplicar eixa segona dosi.

La central sindical exigeix, davant aquesta situació, "instruccions clares i informació directa als representants dels treballadors" i que no ocórrega com està succeint en l'actualitat, que "s'acosten dates clau i seguim amb la incertesa de quins protocols sanitaris s'aplicaran en les oposicions i de com serà l'administració de la segona dosi en el procés de vacunació".