Susanna Griso cuenta que los fans le piden hacerse fotos sin mascarilla y que ella se niega en rotundo

El coronavirus ha cambiado la forma que la gente tiene para relacionarse entre sí, donde antes había besos y abrazos, ahora hay una distancia social de seguridad que nos separa los unos de los otros. Este lunes, la presentadora de Espejo público ha contado cómo ha cambiado su trato con los fans desde que llegó la pandemia.

La comunicadora estaba entrevistado a Leticia Sabater sobre un incidente ocurrido en un restaurante de Soria cuando ha defendido la importancia del uso de las mascarillas y la distancia social. La cantante ha explicado que unos fans fueron a pedirle una foto y que con todo el alboroto ni ella ni el resto de comensales se cubrieron con la mascarilla para hacerse unas fotos.

"Yo te entiendo, porque a mí me piden a veces y, además, me piden que me quite la mascarilla para la foto y yo siempre les digo 'mira no me la voy a quitar' porque el problema luego es para mí", ha explicado la presentadora. Griso ha detallado que si esa fotografía se cuelga en redes sociales las críticas irían hacia ella y que como personaje público tiene que dar ejemplo.

La comunicadora le ha preguntado a su compañera Carmen Lomana cuál es su modo de proceder en estos casos, y ha explicado que en estos casos todos deben llevar la mascarilla, ya que para hacerse una foto se tienen que poner muy cerca unos de otros. Leticia Sabater ha reconocido que su error fue no pedirle a sus fans que se pusieran la mascarilla, pero que con todo el alboroto no supo reaccionar.