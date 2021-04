El PP lamenta falta de diálogo y dejar fuera de las ayudas a la solvencia empresarial a sectores afectados por la COVID

Así lo ha explicado con motivo de la defensa que ha realizado de una proposición no de ley ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, que no ha sido aprobada y que pedía al Gobierno regional exigir la inmediata convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para aclarar el contenido del citado Real Decreto Ley.

La iniciativa del PP subrayaba la especial "complejidad" de la gestión de las ayudas y que haya sectores excluidos del Real Decreto, entre los que se encuentran algunos "de gran importancia" en la economía aragonesa, como el vino o el calzado. La proposición no de ley solo ha sido apoyada por PP y Ciudadanos.

Susín ha dicho que su objetivo era aclarar el contenido de un Real Decreto-ley que, a pesar de las modificaciones incluidas el viernes pasado, traslada a las comunidades autónomas numerosos problemas que complican la tramitación y el abono inmediato de las ayudas, ha expuesto.

"Los criterios que establece se han impuesto sin diálogo con las comunidades autónomas, resultan poco razonables, benefician reiteradamente a los mismos sectores económicos y dejan fuera a sectores gravemente dañados por la crisis", ha enfatizado la diputada del PP.

En el caso de Aragón, empresas vinculadas con el calzado, la viticultura, la hostelería o buena parte de la actividad relacionada con el turismo de nieve y montaña, con un peso relevante en el PIB regional, "han sido expulsados de estas ayudas y no parece que en el corto plazo el Gobierno aragonés vaya a resolver esta discriminación".

141 MILLONES DE 7.000

El PP ha evidenciado que Aragón va a recibir 141 millones de euros de un presupuesto total de 7.000, "insuficientes" para cubrir "mínimamente" las grandes pérdidas sufridas por 95 sectores productivos elegidos en exclusiva por el Gobierno de Pedro Sánchez "a los que ahora, tras la rectificación surgida por las presiones de otras áreas que quedaron excluidas, podrán sumarse otras categorías de empresas, aunque esto dependerá ya de la cada comunidad autónoma".

Para Susín, el problema, lejos de solucionarse, aumenta de tamaño porque las ayudas "llegan muy tarde y no queda garantizado que lo hagan a todas las empresas y autónomos que lo necesitan, a todos los sectores, sin discriminaciones por territorios o códigos de actividad".

A su entender, el "error de inicio" ha sido la "unilateralidad" del Gobierno central y la "nula" presencia de las comunidades autónomas "que no han sido ni objeto de consulta, ni de debate", dejándolas el papel de meras encargadas de la tramitación, ha precisado.

Por su parte, el diputado del PSOE, Óscar Galeano, ha recordado que se ha modificado el Real Decreto, "se han ampliado las causas y se han añadido empresas que no hayan presentado beneficios en 2019", para agregar que aun votando que no, "me quedan ganas de ver un encuentro interterritorial en un asunto como éste".

El diputado de Cs, José Luis Saz, se ha mostrado favorable al texto, si bien la convocatoria del Consejo "retrasaría el objetivo de la proposición no de ley y la norma se está desarrollando en el Congreso", pero "estamos a favor del diálogo".

NADA QUE VER

La parlamentaria de Podemos, Marta Prades, ha señalado que el Real Decreto pretende poner en marcha medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 y "no tiene nada que ver con las funciones" del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La representante de CHA, Carmen Martínez, ha argumentado su voto negativo porque la pretensión de esta iniciativa no es convocar al citado CPFF para aclarar el contenido del decreto, sino "hacer ruido ante cualquier cuestión que plantee un Gobierno que no es el suyo".

El diputado de VOX, David Arranz, ha asegurado que las ayudas "se han aprobado tarde y se han desarrollado mal" y "el valor de Aragón para el Gobierno social comunista es de 140 millones de euros, pero ha gastado 53 millones en rescatar a la empresa venezolana chavista Plus Ultra".

El portavoz del Partido Aragonés, Jesús Guerrero, ha subrayado la importancia que tiene luchar en esta pandemia y ha explicado que, en Aragón, "se están haciendo los deberes y se deben implantar cuanto antes las acciones que vengan del Gobierno central".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha dicho diferir "en muchas cosas y también en la interpretación del objetivo de la iniciativa porque es un debate propio de negación de una salida social a la crisis, que es la que se ha elegido por el Gobierno".