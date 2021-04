Mor Victoria Fernández, cofundadora de Vicky Foods

En els anys 50 quan Victoria Fernández i el seu marit Antonio Juan van obrir a Vilallonga una panificadora que seria l'origen de l'actual holding empresarial. Amb els anys, Victoria va impulsar la diversificació de productes (palmeritas, bescuits, congrets...) i en els 70 van crear les seues famoses 'Glorias', unes magdalenes quadrades. A partir d'ací, van començar a obrir les seues primeres fàbriques de producció.

Rafael Juan ha volgut destacar el "gran exemple" que ha sigut la seua mare per a tota la família i els valors que els va transmetre com "l'esperit emprenedor, la qualitat, l'esforç, la lleialtat i la humilitat; valors que són el nostre millor llegat".

En nom de la família, Rafael Juan ha agraït les mostres d'afecte que els estan arribant. "Ella ho ha sentit així. Gràcies de cor", ha remarcat.

També des de Vicky Foods han manifestat que "és un dia trist" per la mort de Victoria Fernández. Des de la companyia, han destacat en xarxes socials, com Victoria "ha dedicat la seua vida a l'empresa i ha tingut molt present a l'equip, a qui sempre ha mostrat el seu agraïment perquè deia que 'són ells els que l'han fet possible'". Victoria ha sigut "l'ànima" de la companyia, han assegurat.

La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) s'han sumat al "dolor per la pèrdua" de Victoria Fernández i "com diuen els treballadors de Vicky Foods: ànima de l'empresa, una empresària brillant, valenta i generosa, una dona humil, honesta i humana".