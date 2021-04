La película 'Druk', proyectada en 'Actual 21', se hace con el Oscar a 'Mejor Película Internacional'

En la misma ceremonia competía la chilena 'El Agente Topo', que se exhibió también en el festival riojano, el pasado 2 de enero, en este caso en la categoría de 'Mejor documental', que fue a parar a 'My octopus teacher'.

Por su parte, 'Druk', que se alzó con la estatuilla a 'Mejor Película Internacional' competía con 'Better Days' (Hong Kong), Collective (Rumanía); The Man Who Sold His Skin (Túnez); Quo vadis, Aida (Bosnia)-.

La cinta también aspiraba al premio al 'Mejor Director', donde su realizador Thomas Vinterberg, intentó hacerse con el premio frente a David Fincher, Lee Isaac Chung, Emerald Fennell y Chloé Zhao. El galardón recayó en ésta última.

OTRAS PREMIADAS EN 'ACTUAL'

En los últimos años, cintas programadas en el festival riojano, como 'Judy', 'Tres anuncios en las afueras' o 'El Viajante' se han llevado estatuillas.

En el caso de 'Judy', el año pasado, logró el premio a 'Mejor actriz' que fue a parar a Renée Zellweger, si bien no pudo repetir premio en la otra categoría nominada 'Mejor peluquería y maquillaje'.

Por su parte, 'Tres anuncios en las afueras' aspiraba a siete premios 'Oscar', en 2018, obteniendo dos, el de 'Mejor actriz' para Frances McDormand, y el de 'Mejor actor de reparto', para Sam Rockwell.

Además, en la edición de 2017, en la categoría de 'Mejor película en Lengua Extranjera' obtuvo la estatuilla 'Forushandeh' (El Viajante), que se proyectó en 'Actual 17'.