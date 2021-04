Cvirus.- Aerte destaca que no hi ha hagut contagis en residents en dos setmanes i solament s'han registrat 5 decessos

L'Associació Empresarial de Residències i Servicis a Persones Depenents de la Comunitat Valenciana ha destacat aquest dilluns que en les dos últimes setmanes no hi ha hagut contagis entre els residents i que dels 73 defuncions per covid registrats a la Comunitat Valenciana solament 5 són d'usuaris d'aquests centres.