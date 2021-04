La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este lunes que "los mismos" que encarcelaron al opositor venezolano, Leopoldo López, en Venezuela "le siguen persiguiendo aquí".

"Es llamativo y resulta paradójico que una persona como Leopoldo López, después de haber sido tortuosamente encarcelado en Venezuela, venga a su nuevo país, a España y los mismos le sigan persiguiendo aquí", ha explicado Ayuso.

Además, la mandataria ha calificado de "intolerable" que se haya cancelado una conferencia que tenía previsto dar esta mañana el opositor venezolano en la Universidad Complutense de Madrid. Y a su vez, ha emplazado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que garantice la "libertad de expresión".

"Me parece intolerable que, al final, una persona libremente no pueda ofrecer una conferencia en la primera universidad pública de Madrid, la más numerosa, y que el Ministerio del Interior, en lugar de estar arremetiendo contra la oposición, no procure la libertad de expresión", ha apuntado.

El acto 'Venezuela: ¿Democracia o Dictadura?', organizado por la Asociación Universitaria Libertad Sin Ira, iba a servir para que el opositor venezolano exiliado pusiera sobre la mesa los problemas políticos existentes en el país caribeño.

La decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, María Esther del Campo, ha defendido esta cancelación "en el ejercicio de su responsabilidad institucional". "La extrema movilización en las redes sociales, así como la crispación política que se está produciendo, al calor de las elecciones a la Comunidad de Madrid, que se celebrarán el próximo 4 de mayo, hace imposible controlar la seguridad de todos los participantes y asistentes a dicho acto", ha sostenido en un comunicado.

Por otro lado, la líder regional ha tachado de "deleznables" las declaraciones de Marlaska asegurando que el PP es una "organización criminal" y ha censurado que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, acuda a los mítines del PSOE.

"Cuando un gobierno confunde partido con gobierno, trabaja como si estuviera en una república bananera así que le pido al Gobierno que se enfrente a los problemas reales", ha declarado Ayuso, al tiempo que ha insistido en que hay una cepa india "que se está propagando por todo el mundo" y ante la que es necesario actuar.

Cordón sanitario a Vox de Gabilondo

Preguntada por el cordón sanitario a Vox que el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, propuso este domingo, la presidenta ha señalado que se "espera cualquier cosa" de Gabilondo.

"La verdad es que yo ya de Ángel Gabilondo me espero cualquier cosa porque es el candidato desconocido, dice una cosa y la contraria. Hace tan solo mes y medio, dos meses, Pedro Sánchez (presidente del Gobierno) decía que Vox demostraba tener más sentido de Estado que el Partido Popular y ahora resulta que hay que aplicarle un cordón sanitario", ha expresado.

Para la 'popular', la izquierda está "sufriendo mucho en esta campaña" porque "no han encontrado el camino, ni los mensajes y principios", por lo que para ella esta no es forma de ir a las urnas.