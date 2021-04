Coronavirus.- El Botànic defèn el repartiment de vacunes mentre l'oposició ho veu escàs, injust i "ridícul"

En la comissió de Sanitat de Les Corts, tant Ciutadans com la resta de l'oposició (PP i Vox) han criticat el repartiment del Ministeri de Sanitat i ho han qualificat d'injust, escàs i "ridícul", a més d'acusar el president de la Generalitat, Ximo Puig, de no exigir les dosis necessàries.

"Els valencians estem a la cua, solament per damunt de Canàries i Balears, tres punts per davall de la mitjana espanyola i fins el 14 menys que algunes autonomies", ha denunciat el diputat 'taronja' Fernando Llopis. La seua proposició no de llei (PNL) també exigia al Govern publicar urgentment els criteris objectius de distribució de vacunes.

Segons els càlculs de Cs, a la Comunitat li farien falta al voltant de 200.000 dosi per a rebre les que els corresponen per població, mentre regions com Castella-la Manxa o Navarra estan tres o cuatros per damunt quan tenen "una piràmide similar de població".

Per tant, al seu juí és vergonyós que els tres grups del govern valencià hagen renunciat a "barallar" un repartiment més just i "opten per acatxar el cap davant els seus caps" a Madrid: "Si el repartiment no és just, que reivindiquen totes les dosis que corresponen als valencians; ni una més, ni una menys".

Però per a la socialista Carmen Martínez no hi ha "opacitat" en el repartiment i la Comunitat rep les vacunes que li corresponen: entorn del 10,5% d'AstraZeneca i al 9% de Pfizer i Moderna, percentatges que s'acosten a la població de la Comunitat que suposa el 10% d'Espanya.

És més, ha recordat que aquest repartiment no és una decisió unilateral del Govern, sinó del Consell Interterritorial de Salut, i que compta amb el suport de comunitats on governen PP i Cs. "Estem satisfets amb el repartiment, ningú ens està robant bovines", ha recalcat "sorpresa que Ciutadans s'haja tornat nacionalista" amb aquesta proposta.

De Compromís, Carles Esteve ha destacat que la Comunitat administra el 92,5% de les vacunes que arriben, quasi tres punts per damunt de la mitjana, i ha demanat no entrar en una carrera per veure qui té més dosi. També la síndica d'UP, Pilar Lima, ha rebutjat crear una "batalla entre territoris" i ha urgit a "pressionar on toca", en la Unió Europea, per a alliberar les patents de les vacunes.

Entre l'oposició, el 'popular' José Juan Zaplana ha criticat els anuncis de Puig per "vendre la pell de l'ós abans de caçar-ho" i s'ha preguntat si la Comunitat va a perdre vacunes per la intenció del Govern de vacunar a les forces i cossos de seguretat de Catalunya.

I David García (Vox) ha lamentat el "ridícul constant" de la vacunació, amb un "infrafinançament" de dosi, i ha carregat contra l'exministre i la consellera: "Illa es va marxar a la meitat de la guerra mentre Barceló va dir que no abandonaria el barco".

'NO' A UN ESTUDI DE SEROPREVALENCIA

D'altra banda, els grups del Botànic també han descartat amb la seua majoria una altra iniciativa del PP per a demanar al Govern que realitze anàlisi per a saber el comportament dels nous ceps del virus a la Comunitat, així com un estudi de seroprevalencia de les persones ja vacunades.

Mentre el PP veu necessàries aquestes mesures perquè "els experts creuen que el rastreig és insuficient", els de el Botànic defenen que la Generalitat segueix el protocol nacional de vigilància i porta "mesos treballant" per a tindre més dades sobre les variants (PSPV), que excedeix les competències autonòmiques (Compromís) i que és "massa primerenc" per a estudiar la seroprevalencia (UP).