Podemos recuerda a la derecha su "obligación con la democracia" y les pide que apoyen un "cordón sanitario" a Vox

Según ha informado Sans en rueda de prensa, "desde Unidas Podemos se rechazan las amenazas de muerte a Iglesias, Grande-Marlaska y Gámez, porque no se pueden consentir y son una vergüenza, así como no se puede tolerar que la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid las niegue". "Unidas Podemos no será cómplice de este odio y por ello apuesta por imponer un cordón sanitario a Vox en todos los sectores y ámbitos, una propuesta a la que espera que se sumen los partidos de derecha porque ellos también tienen un compromiso con la democracia".

