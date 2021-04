Confonen el rodatge d'una sèrie amb un atracament després de veure a diversos actors armats en l'Ajuntament d'Alginet

L'incident va tindre lloc ahir, diumenge, al matí. Va ser un veí el que va avisar sobre les 12.30 hores que hi havia unes persones amb armes curtes i llargues dins del consistori, segons ha pogut saber Europa Press.

Fins a l'Ajuntament es van desplaçar diverses patrulles de la Guàrdia Civil i, una vegada allí, els agents es van adonar que es tractava del rodatge d'una sèrie televisiva de Netflix.

En eixe moment, el productor de la sèrie va informar als agents desplaçats que per la seua banda havien notificat i rebut permisos per a gravar per part de l'alcalde del municipi.

No obstant açò, ni la Policia Local d'Alginet ni la Guàrdia Civil tenien cap tipus de coneixement de la gravació, ja que no havien rebut cap dada sobre este tema des del consistori.

Des de Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana s'ha demanat un informe a la Guàrdia Civil per a saber si es dedueix algun tipus de responsabilitat pels fets esdevinguts, ha pogut saber Europa Press.

Pel que sembla, els actors van gravar les escenes amb armes en desús i aquest extrem hauria d'haver estat comunicat a la Guàrdia Civil o a la Policia Local, una cosa que no va ocórrer.