Cvirus.- Els comerços i bars i restaurants poden tancar des de hui a les 22.00 hores a la Comunitat Valenciana

Aquest alleugeriment de les restriccions, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), es va acordar en la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la covid-19 del passat dijous davant la bona situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana va acordar el 21 de gener el tancament total de l'hoteleria de la Comunitat Valenciana i el dels comerços a les 18.00 hores, excepte els essencials, i també de l'esport i va mantindre està restricció durant cinc setmanes, fins que en la reunió del 25 de febrer es va permetre a les terrasses obrir fins a les 18.00 hores i es va ampliar a les 20.00 hores l'obertura dels comerços.

Ara, aquest dilluns entra en vigor una nova ampliació de l'horari d'obertura en comerç i hoteleria fins al toc de queda, a les 22.00 hores, amb els mateixos aforaments que fins ara, és a dir, les terrasses al 100% i un terç l'interior dels establiments.

L'ocupació de les taules es manté, com es va acordar el passat 8 d'abril, en un màxim de 6 persones per taula o agrupacions de taules llevat que siguen convivents i la distància entre taules serà de 2 metres en interior d'establiments i 1,5 en terrasses exteriors.

El consum serà sempre assegut en taula i la mascareta és obligatòria sempre que no s'estiga consumint. A més, segueix prohibit l'ús de la barra, fumar i l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, pipes o assimilats inclosos cigarrets electrònics o vapeo en espais a l'aire lliure o tancats. Tampoc està permès el ball, ni en interiors ni en exteriors.

Així mateix, els aforaments també pugen des de hui fins al 75% per a activitats culturals -cinemes, teatres o auditoris-, sales de congressos, acadèmies, autoescoles i centres de formació no reglada, així com establiments i locals comercials i de servicis professionals i en els mercats de venda no sedentària.

A més, passaran d'un 30% d'aforament al 50% les cerimònies i celebracions -que no tindran un màxim de participants-; les zones comunes d'hotels, albergs, cases rurals i altres allotjaments; les activitats d'oci educatiu; les platges, les piscines i els spas i les activitats esportives i esdeveniments amb públic.