Dissolen una festa en un xalet del Campello en la qual participaven 50 jóvens sense mascareta

Els fets van ocórrer cap a les 23.30 hores del dissabte, quan la Policia Local va rebre un avís d'una ciutadana que alertava que havia visualitzat a través d'una coneguda xarxa social imatges en directe de la celebració en aquest domicili, segons ha informat la regidoria de Seguretat en un comunicat.

En concret, els efectius van poder localitzar la vivenda a causa de la publicitat que els propis participants van donar a l'esdeveniment, ja que van promoure la ubicació del xalet a través d'un enllaç d'internet. Per açò, tant la Guàrdia Civil com la Policia Local van organitzar un operatiu conjunt per a intervenir i dissoldre la festa.

En una primera intervenció, els agents van identificar als organitzadors de la festa, però a causa de l'escassetat d'efectius front el nombre alt de participants, van decidir establir un dispositiu d'espera en un camí únic d'eixida que tenia la vivenda, per a així interceptar a totes les persones.

Finalment, l'operatiu es va mantindre fins a les 12 del matí del diumenge per a identificar a tots els joves, que han sigut denunciats per incomplir les mesures sanitàries per a frenar l'expansió de la Covid-19. A més, també se'n va a investigar si els propietaris de l'immoble oferixen la vivenda per a aquesta fi, ja que els organitzadors van declarar que l'havien llogat a través d'internet.