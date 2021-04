L'Ajuntament de València retira en un dia 7.320 quilos de residus d'abocadors irregulars en l'antiga llera del Túria

Així mateix, l'Ajuntament ha destacat que el 92,6% del material netejat correspon a runes i enderrocaments procedents d'obres, mentre que el 4,6%, a mescles de plàstic i paper. La resta a trastos voluminosos, encoixinats i objectes diversos.

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha fet "una crida al civisme i la col·laboració" ciutadana per a evitar aquests abocadors irregulars i ha destacat "la prohibició absoluta de tirar residus en la via pública i en els espais naturals".

Campillo ha recordat que hi ha un servici gratuït d'arreplegada porta a porta, així com ecoparcs mòbils municipals i altres dependents de l'Entitat Metropolitana de Tractament de Residus que estan "a la disposició de tothom".

L'acció duta a terme respon la reclamació plantejada per col·lectius veïnals d'eixa zona de la ciutat, que es van reunir amb el vicealcalde el passat 2 de març. Sergi Campillo es va comprometre a estudiar la seua queixa i a abordar-la després de comprovar que els terrenys estaven dins del terme municipal de València.

El servici de gestió de residus urbans i neteja de l'espai públic ha identificat cinc punts no autoritzats en la part nord de l'antiga llera del riu Túria on apareixen restes d'obres, electrodomèstics i objectes electrònics, entre uns altres.

A més d'extraure els citats residus, està programat l'esbrosse de la vegetació espontània i alta que molesta a vianants i caminants d'aquest entorn.

El vicealcalde ha detallat que enguany es destinaran 230.000 euros per a la neteja d'abocadors irregulars com aquest, situats en "zones perifèriques de la ciutat". El responsable municipal ha indicat que aquests espais són aprofitats per "alguns incívics", atés que "hi ha poca vigilància perquè se situen als marges, per a tirar ací una sèrie de residus".

En el que portem de 2021 s'han retirat més de 500 tones d'espais d'aquestes característiques i 2.081 tones al llarg de l'any passat, ha agregat el consistori.

"L'ordenança de neteja de l'espai públic prohibeix tirar residus en la via pública i molt menys en els nostres entorns naturals, com és aquest cas, l'entorn de l'antiga llera del riu Túria, amb importants valors ambientals que cal conservar", ha subratllat el titular d'Ecologia Urbana.

"Existeix un servici gratuït d'arreplegada porta a porta de residus voluminosos i electrònics, simplement cridant per telèfon al 010 o a través de la web municipal", ha insistit Sergi Campillo.

A més, ha agregat, es compta amb "tots els ecoparcs mòbils que té la ciutat i l'Entitat Metropolitana de Tractament de Residus a la disposició de tothom per a portar allí els residus que no es poden depositar en el contenidor" i que "tampoc es poden tirar a la mitat d' un solar". "Per tant, no hi ha excuses", ha recalcat.

FREQÜÈNCIES I SENSIBILITZACIÓ

Campillo ha destacat l'increment de les freqüències, els servicis i la franja horària dels "quatre ecoparcs mòbils que recorren els barris de la ciutat dia a dia", on es poden depositar residus d'obres menors, mobles, objectes encoixinats i aparells elèctrics i electrònics, entre uns altres. A ells se suma la xarxa de l'Entitat Metropolitana de Tractament de Residus, amb 20 ecoparcs fixos en tota l'àrea metropolitana.

L'Ajuntament de València ha realitzat campanyes de sensibilització per a fomentar l'ús d'aquests punts verds i del servici gratuït de recollida de mobles i objectes porta a porta entre el veïnat. "Fem una crida al civisme i a la responsabilitat", ha reiterat el vicealcalde.