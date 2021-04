Granados (PSC) dice que Illa "volverá a presentarse a candidato" y espera el apoyo de ERC-Junts

La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha asegurado que cuando la presidenta del Parlament, Laura Borràs, vuelva a hacer una rueda de consultas con los presidentes de los grupos parlamentarios, el líder del PSC, Salvador Illa, "volverá a presentarse a candidato" a la Presidencia de la Generalitat y espera que ERC y Junts le den su apoyo.

"Si ERC y Junts no llegan a un acuerdo, esperamos que por el bien de la ciudadanía los partidos independentistas den apoyo al candidato Salvador Illa", ha dicho este lunes en declaraciones a los periodistas en el Palau Macaya de Barcelona.

Granados ha insistido en que el PSC y la candidatura de Illa son la "alternativa a esta parálisis de los partidos independentistas" y urge a acabar con la situación en la que Cataluña lleva desde hace dos meses, tras la celebración de las elecciones del 14-F.

Para ella, la situación actual de parálisis en la política catalana es la "constatación del desacuerdo de aquellos que han estado gobernando", y ha afirmado que el PSC no ha dejado de hablar con otros grupos para presentar una alternativa de gobierno.

Por último, Granados ha reconocido que estas negociaciones no las están llevando a cabo con ERC: "No tenemos negociaciones con ERC porque ellos están negociando con Junts para hacer un gobierno independentista, aunque parece que no con demasiado éxito".