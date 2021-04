El seguro Covid del Gobierno murciano para los turistas estará en funcionamiento a partir de julio

Ortuño, en una entrevista en Onda Regional recogida por Europa Press, ha explicado que este seguro, que la Comunidad incluye en el nuevo Plan de Reactivación del Sector Turístico Regional, "cubrirá en caso de necesidad los gatos de atención sanitaria, desplazamiento y prolongación de estancia de los turistas".

A su juicio, "es un elemento diferenciador con respecto a otros destinos turísticos". Y es que, ha destacado, "no habrá recuperación económica sin la reactivación del turismo, que es clave para la economía regional".

Por lo que el objetivo, ha dicho, es "estar preparados para cuando se levanten las restricciones y comiencen a llegar turistas nacionales y extranjeros".

Preguntado por la situación del aeropuerto de Corvera, considera que se trata de una infraestructura "fundamental" para la recuperación del turismo. "Queremos consolidar los enlaces internacionales, sobre todo Reino Unido, Irlanda y Bélgica y establecer nuevas conexiones aéreas con el norte de España, en concreto Barcelona, Bilbao y Santander", ha subrayado.

Según el consejero, "es fundamental que el aeropuerto vuelva a recobrar vuelos", aunque ha recordado, a renglón seguido, que "nos sigue faltando la alta velocidad, es un lastre y handicap importante".

Preguntado por los planes tras concluir el estado de alarma, ha criticado que el Estado "se ha caracterizado por dejación absoluta en la gestión de la pandemia". Y ahora, advierte, "no hay plan B y necesitamos tener unas herramientas jurídicas necesarias para seguir protegiendo la salud".

El Gobierno de la nación, lamenta, "ha tenido todo un año para armar un plan jurídico que facilitara las cosas a las comunidades y desapareció en el minuto 1 de la pandemia y sigue desaparecido".

En opinión del consejero, el presidente Pedro Sánchez "no prolonga el estado de alarma por razones de tipo partidista, dejando abandonadas a su suerte a las comunidades y los ayuntamiento".

De manera que cuando concluya, "tomaremos las decisiones que se nos planteen por parte de las autoridades sanitarias y tendrán que estar refrendadas por las autoridades judiciales, en este caso por las resoluciones judiciales, y todo se complicará más", reconoce.

LA LEY DEL PRESIDENTE "SALDRÁ ADELANTE"

En clave política y preguntado por la posible sucesión del presidente Fernando López Miras, ha dejado claro que la Ley del Presidente, que permitiría a Miras presentarse a la reelección, "va a salir y no me planteo otra cosa que trabajar; no pienso en nada más allá que en mi obligación como consejero y no hay quinielas".

En el caso de que se le brindara la posibilidad de ser su sucesor, ha contestado que va día a día. "Vamos a centrarnos en lo importante y en apoyar y arropar a López Miras en todo lo posible para que el Gobierno vaya bien".

Para concluir, ha dejado claro que la situación del PP en la Región "está muy bien".