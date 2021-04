Detingut a Elda un matromoni per gravar amb càmera oculta i abusar de clientes en el seu centre d'estètica

En els registres s'ha intervingut tres discos durs amb més 500 gravacions amb càmera oculta, principalment a dones i xiquetes adolescents que acudien a la clínica per a rebre un tractament de depilacions en la zona genital.

Per açò, se'ls ha imputat diversos delictes d'abús sexual; producció, distribució i tinença de material d'abús sexual infantil, a més de descobriment i revelació de secrets, segons ha informat la Policia en un comunicat.

La investigació s'ha desenvolupat durant diversos mesos gràcies a la cooperació internacional en la lluita contra l'explotació sexual de menors a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. Des de l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid es va informar als agents de l'existència de connexions a Espanya des de les quals s'estarien distribuint continguts amb material de pornografia infantil a través d'internet.

L'operació s'ha pogut dur a terme a causa que un usuari va pujar a una plataforma diversos arxius en els quals apareixien menors d'edat que estaven sent víctimes d'abusos sexuals. Una vegada identificada la titularitat de les connexions, els agents van dur a terme l'entrada i registre del domicili de l'investigat, en la qual es va trobar gran quantitat d'arxius relatius a l'explotació sexual de menors.

Els investigadors han localitzat gravacions des de l'any 2012, quan la dona va començar a treballar en la clínica, i d'altres clientes que van seguir sent ateses en el seu propi domicili quan l'establiment va tancar.

ARXIUS DE CARÀCTER "DEGRADANT"

Part d'aquests arxius van resultar ser de caràcter "particularment degradant" per a les víctimes. En els registres, a més, es van trobar tres discos durs amb més 500 gravacions amb càmera oculta a dones i xiquetes adolescents que acudien a la clínica per a rebre un tractament de depilació.

Per aquests fets, s'ha detingut el matrimoni per descobriment i revelació de secrets. Per la seua banda, també se li ha imputat l'home un delicte de tinença i distribució de pornografia infantil.

Els efectius han pogut determinar un total de 83 víctimes després de la revisió del divers material electrònic confiscat durant l'operatiu. En la majoria dels casos, els arxius són vídeos de clientes nues de cintura cap avall rebent el tractament de depilació en la zona genital.

CÀMERES OCULTES

En concret, el matrimoni disposava de diverses càmeres ocultes col·locades en l'habitació de l'establiment per a realitzar dos tipus de gravacions. En primer lloc, unes amb visió zenital, en col·locar una càmera en una reixeta de ventilació situada en el sostre de la sala de la clínica d'estètica, i, d'altra banda, amb visió frontal detalladament dels genitals de les víctimes.

Per a açò utilitzaven un "bolígraf càmera espia" que situaven el més pròxim possible sobre la llitera on es tombaven les clientes, sense que elles s'adonaren. A més, de les centenars de gravacions, amb més de cinc hores de gravació, s'ha pogut aclarir que algunes de les víctimes també van patir abús sexual amb l'excusa del tractament estètic que la víctima s'estava realitzant.