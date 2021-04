La coordinadora valenciana d'ONGD demana el cessament a la persecució de les persones defensores de drets humans

Almenys 331 persones han sigut assassinades en l'últim any per defendre els drets humans, els drets de les seues comunitats i els recursos naturals en països empobrits, però moltes més pateixen persecució per part d'autoritats, empreses i grups armats. Entre els casos pels quals es va mostrar preocupació en l'Assemblea està el de la cooperant sanitària espanyola Juani Ruiz Sánchez, empresonada sense juí, càrrecs, ni proves des del 13 d'abril a Israel.

Les ONGD també han demanat que es garantisca l'accés universal a les vacunes i tractaments contra la COVID-19, perquè dels més de 900 milions de vacunes subministrades fins a mitjan aquest mes, només el 0,2% s'havien posat en països empobrits. "La salut no és un negoci sinó un dret universal, i la vida de les persones és sempre el més important sense que la nacionalitat o la situació social o econòmica puguen suposar un obstacle", han recordat.

FORA DE LA LLUITA PARTIDISTA

En eixe sentit, la Coordinadora Valenciana d'ONGD també ha demanat que les polítiques socials, incloses les polítiques de cooperació, no siguen utilitzades de manera partidista per a mantindre's en el poder perquè "són polítiques essencials per a defendre els drets de la població més empobrida i exclosa".

Les ONGD denuncien la reducció i en alguns casos desaparició d'aquestes polítiques que, al seu juí, estan sent utilitzades com a "moneda de canvi" en les negociacions pressupostàries en territoris com Alacant.

Les ONGD recorden que les conseqüències econòmiques i socials de la crisi mundial que ha generat la pandèmia de coronavirus estan fent augmentar de forma "dramàtica" la pobresa extrema per primera vegada en 20 anys. Davant aquesta situació -que afecta especialment a les persones que viuen en l'àmbit rural (més exposades a l'efecte del canvi climàtic), a les dones i als milions de persones atrapades en conflictes armats o que fugen d'ells-, les ONGD demanen que es revertisquen les retallades i es complisquen els compromisos adquirits pels partits polítics.

Sobre aquest tema, recorda que s'han de complir els compromisos internacionals per a avançar en la lluita contra la pobresa i la desigualtat global, com el de dedicar el 0,7% del PIB a la cooperació internacional, i complir els "Acords per una Cooperació Internacional per al Desenvolupament Transformadora", que van firmar a nivell autonòmic i local en 2019 tots els partits polítics que en aquell moment tenien representació en Les Corts i en els consistoris d'Alacant, Castelló i València.

En aquest sentit, la resolució aprovada per l'Assemblea afirma "Ja no hi ha excuses, és necessària la corresponsabilitat global de totes les polítiques i el seu alineament amb els principis i metes del desenvolupament sostenible" aprovats per Nacions Unides i ratificats pel nostre país.

MÉS DE 100

Amb la incorporació de les ONGD Anawim, Mossolidaria i Treball Solidari, les fundacions CEPAIM, Bosco Global i Mundubat, i l'Associació Nourdine, la Coordinadora Valenciana d'ONGD aconsegueix la xifra històrica de 101 entitats sòcies, encara que l'Assemblea ha recordat amb so "moltes més" perquè al costat d'aquest centenar d'ONGD, "multitud de comunitats, organitzacions, col·lectius, entitats, institucions i persones, des de contextos d'exclusió i desigualtat en els països amb els quals cooperem, formen part de la nostra xarxa global".

L'Assemblea també ha triat com a nova presidenta de la Coordinadora a Cristina Ramón, de l'ONGD Ecosol, una persona amb una llarga trajectòria en la cooperació valenciana i que ha participat intensament, com altres representants del sector, en els processos de millora de les polítiques valencianes de cooperació.

Cristina Ramón pren el relleu de Lourdes Mirón, de Jovesolides, que ha format part de la junta directiva de la Coordinadora durant els últims sis anys, d'ells dos com a presidenta. També complixen mandat Enrique Asensi, tresorer de la Coordinadora, i Jorge Cavero, vocal en la Junta Directiva. L'Assemblea ha agraït als tres, amb molta emoció, "el seu intens treball i el seu tarannà sempre dialogant i conciliador".