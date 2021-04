Cvirus.- El PPCV demana un bo esportiu per a ajudar gimnasos i centres esportius

Sobre aquest tema, el portaveu d'Esports del GPP, Luis Martínez, ha explicat que aquesta proposta "demana que aquest bo esportiu cobrisca un màxim de 200 d'euros d'ajuda per persona i any a partir de setembre en aquells centres adscrits a aquest pla".

Martínez ha assenyalat que l'activitat física i l'esport "s'han vist afectats no solament a nivell individual per les limitacions d'accés a instal·lacions esportives, restriccions horàries i perimetració, sinó també en l'aspecte econòmic i empresarial. De fet, ha constatat que molts centres esportius i gimnasos han hagut de tancar i la resta s'han vist "molt afectats" amb milers de treballadors del sector que han passat als ERTOs, dels quals encara queden un percentatge alt en la situació.

El portaveu popular ha assenyalat que abans de la pandèmia més de mig milió de valencians eren usuaris de gimnasos i centres esportius diàriament, però hui més de la meitat han deixat d'assistir a gimnasos. "Si l'administració ha implantat les restriccions també ha de ser l'administració la que recolze i done solucions al sector", ha reclamat.

Per tot açò, per raons econòmiques, però també per raons de salut per a la societat és "important i imprescindible ajudar la reactivació del sector després del càstig i patiment de la pandèmia".

"L'objectiu d'aquest bo esportiu -ha continuat- és tornar a fidelitzar a les persones que utilitzaven les instal·lacions i que per por del contagi van deixar d'assistir a les mateixes. Per tant, els beneficiaris serien aquells que utilitzaren la modalitat d'inscripció anual com a usuari de la instal·lació".