Coronavirus.- SOS Hoteleria exigeix a Puig que endarrerisca el toc de queda a les 22.30 hores

Aquesta petició coincideix amb el primer dia d'ampliació de l'horari de bars i restaurants fins a les deu de la nit i amb l'inici de la campanya 'Avança la teua hora del sopar' engegat per aquesta organització empresarial.

Al seu juí, no té lògica que els clients hagen de marxar-se abans de les 22 hores per a complir amb el toc de queda, per la qual cosa exigeix "30 minuts de marge" perquè puguen "apurar" les consumicions i "tornar a les seues cases sense por de ser denunciats".

"No estem demanant la lluna, solament que les mesures es prenguen pels hostelers en un moment en el qual el sector acumula pèrdues en la facturació de més del 44%", exposa el titular de SOS Hoteleria en la missiva.

En tot cas, a pesar de la limitació d'aforament, ampliar l'horari de tancament fins a les 22 hores suposa en la seua opinió una bona notícia sempre que els clients puguen acabar per a sopar a eixa hora i no hagen d'anar-se'n abans per a haver de complir amb el toc de queda.

Amb la campanya 'Avança la teua hora del sopar', l'entitat demana als valencians que avancen l'hora del sopar per a "salvar els negocis" i ho difonguen compartint fotografies en xarxes socials en les quals apareguen sopant, amb l'etiqueta '#yocenoalas8'.