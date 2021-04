Hostelers denuncien que segueixen "sense respostes concretes" i qualifiquen els anuncis del Consell de "globus sonda"

Aquest es tracta d'un dels motius de l'acampada 13A a les portes del Palau de la Generalitat Valenciana, que va arrancar el passat 13 d'abril. En aquest context, i quan es compleixen 13 dies de l'acampada amb tretze tendes, 13 hores diàries i "després de 13 mesos de prohibició i restriccions i sense haver cobrat les ajudes", la CEOH mantindrà aquest dilluns, 26 d'abril, una jornada de reflexió dedicada a "analitzar la situació actual de l'oci nocturn i el procés negociador".

Segons ha avançat el col·lectiu en un comunicat, en aquesta assemblea es prendran decisions sobre el nou calendari de l'acampada i les seues accions de protesta que, en aquests moments, han comunicat a la Delegació de Govern que estaran vigents fins al pròxim 30 d'abril.

En aquest sentit, des de la CEOH han lamentat que tretze dies després d'iniciar l'acampada els anuncis del Consell sobre l'oci nocturn "segueixen sent simples globus sonda que no concreten ni defineixen un pla d'ajudes econòmic específic per a l'oci nocturn".

Així mateix, asseguren que l'anunci de la constitució de la taula cientificotècnica que es va plantejar en la reunió de la Taula de Treball per a la desescalada de l'hoteleria i l'oci del passat dimarts "no s'ha concretat amb cap anunci públic" i critiquen que l'alliberament del crèdit per a pagar les ajudes dels huit milions, pendents des del passat mes de novembre, "no ha servit perquè les empreses comencen a rebre els diners".

Per açò, l'acampada "no renunciarà a mantindre les seues accions de protesta fins que es desbloquege la negociació i es comprometen els 50 milions d'euros que necessita el sector per a sobreviure en aquests moments".

De fet, aquest dimarts es reprendran les accions reivindicatives per a "seguir denunciant la passivitat del Consell". A més, després de la jornada de reflexió d'aquest dilluns, es farà públic el nou pla de ruta de l'acampada i de la campanya de protestes de l'oci nocturn contra la "inacció" del Govern del Botànic.