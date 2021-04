La Generalitat publica la transmissió de la titularitat de Fira València

A principis de març es va donar compte del compliment al 100% del full de ruta financer dissenyat per la Conselleria d'Hisenda per a garantir la viabilitat de la institució firal, de la qual la Generalitat ha hagut d'assumir un deute de més de mil milions d'euros entre capital i interessos.

El comité executiu de Fira València va expressar així el seu suport unànime a l'acord de cessió, sempre que es destinen de forma majoritària a l'activitat firal. En tot cas, segons Hisenda, la Generalitat també podrà destinar aquests béns a altres usos sempre que siguen compatibles amb l'activitat firal.

També va acordar per unanimitat sol·licitar al govern valencià una ajuda directa de fins a un màxim de 9,2 milions d'euros per a cobrir les pèrdues provocades per la crisi durant 2020 i 2021.

En concret, després de l'acord de la junta de govern local de finals de febrer, la cessió es duu a terme sobre la base de la Llei 14/2003 de patrimoni, que estableix que la Generalitat mantindrà la titularitat de Fira mentre continue afectant a l'ús o servici públic que va motivar la mutació i, per tant, conserva el seu caràcter demanial.

Si les instal·lacions no es destinaren a l'ús o servici públic, revertiran a l'administració transmitente, integrant-se en un patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions, segons la resolució firmada pel conseller d'Hisenda, Vicent Soler.

Per tant, una vegada perfeccionada la cessió i acceptació, l'immoble queda automàticament incorporat al servici públic promoció de fires comercials oficials, com va establir un informe del 2 de març de la direcció general d'Administració Local, adscrita a Presidència de la Generalitat, emès a sol·licitud de l'Ajuntament de València.

L'orde estableix que la transmissió de Fira es duu a terme lliure de càrregues i gravàmens i al corrent de qualsevol despesa, amb la condició de destinar l'immoble a la promoció de fires comercials oficials.

Així queda subrogada la Generalitat en la posició jurídica fins ara ocupada per l'Ajuntament en el conveni amb i la Fira Mostrari Internacional relatiu a la concessió dels terrenys del recinte firal i execució del projecte d'ampliació i modernització, subscrit per les dos parts en 2002 i d'aplicació en els mateixos termes inclosa la seua durada fins al 28 de desembre de 2051.

Com a conseqüència de la subrogació, el Consell assumeix en la seua integritat les obligacions establides en l'acord de la junta de govern local. Els béns immobles acceptats hauran d'inscriure's al seu nom en el Registre de la Propietat i en el Cadastre i s'incorporaran a l'inventari autonòmic de béns.