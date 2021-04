Cadena SER cancel·la el debat previst després de la decisió de PSOE, Compromís i UP de no compartir espai amb Vox

Així ho va anunciar dissabte passat SER València, que havia organitzat per a aquest dilluns un debat on analitzar l'actual moment de la política valenciana coincidint amb l'ecuador de la legislatura autonòmica i en el qual havien confirmat la seua participació els portaveus dels sis grups parlamentaris de Les Corts.

Els representants del PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem, Manolo Mata, Fren Ferri i Pilar Lima, respectivament, van confirmar a l'emissora la seua decisió de no participar en aquest espai, segons va indicar la SER en un comunicat.

L'absència d'eixos tres portaveus "impedeix a la Cadena SER mantindre el debat perquè es fa impossible la idea inicial d'una confrontació d'idees amb la pluralitat de tots els punts de vista", ha explicat.

Aquesta reacció es produeix després del debat organitzat divendres passat per la SER entre candidats a l'Assemblea de Madrid i en el qual Pablo Iglesias, d'Unides Podem, s'ha marxat en dubtar la candidata de Vox, Rocío Monasterio, de la veracitat de les cartes amenaçadores que s'han dirigit a ell mateix, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Maslaska, i la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez. Posteriorment, tant l'aspirant del PSOE, Ángel Gabilondo, com la de Més Madrid, Mónica García, s'han sumat i el debat ha finalitzat abans d'hora.

Els partits del govern del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) ja van marcar posicions aquest divendres per a no "blanquejar el feixisme" i plantar un "front democràtic contra l'odi" de Vox.

Unides Podem va avançar que no compartirà espai amb Vox i Compromís que no anirà si no condemnen les amenaces de mort. Pilar Lima, síndica d'UP i coordinadora autonòmica de Podem, va ser la primera a rebutjar asseure's amb Vox, a més de demanar als "partits demòcrates valencians" que es plantaren igual d'ella. "Em fa molta il·lusió participar, però no em fa il·lusió blanquejar al feixisme", va resumir en Twitter.

Seguidament, el síndic de Compromís, Fran Ferri, va anunciar que s'havia posat en contacte amb la resta de portaveus del Botànic (PSPV i UP) per a "marcar un posicionament clar contra l'odi", garantint que no compartirà un debat amb qui no condemna amenaces de mort perquè el seu objectiu és asseure's amb "les forces democràtiques", segons van precisar fonts de la coalició a Europa Press.

Per la seua banda, Manolo Mata (PSPV) va defendre, també en xarxes socials, que "quan el que està en risc és la democràcia, no queda més que exercir el "frentismo democràtic", destacant la "lliçó" dels tres candidats al 4M i advertint que "Ciutadans haurà de pensar que camp vol jugar" perquè el seu candidat, Edmundo Bal, s'ha quedat tot sol amb Rocío Monasterio.