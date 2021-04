Luis Galbis il·lustra el "absurd" i "inquietant" dels murs i les barreres en 'No passar'

En 'No passar', el mur "és el protagonista". "Una imatge que al propi artista li resulta inquietant alhora que evocadora però també absurda, mentre suscita qüestions i plantejaments enfront de temes com les nostres pròpies pors i barreres", han explicat des de la Rambleta en un comunicat.

Obra digital, pintura, cosits en tela, ceràmiques, taulells i escultures blanes dialogaran en l'espai intervingut on, "a més de passar, caldrà passejar". Diversos personatges ens suggereixen que, encara que la naturalesa està present en el recorregut, el passeig no va a ser tant per un paisatge físic com per un paisatge interior i propi.

Luis Galbis va ser premiat durant l'última edició amb la producció i exposició de la seua obra en el centre cultural en ser seleccionat per un comité artístic compost per reconeguts experts del sector, entre els quals es trobaven la directora de Rambleta, Lorena Palau; el director del Centre del Carmen Cultura Contemporània i gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont; l'especialista en il·lustració i divulgadora Clara Berenguer; el dissenyador i il·lustrador Boke Bazán; la comissària Cristina Chumillas; i la Brand Manager de Cerveses Alhambra, Joana Alonso.

Galbis va començar els seus estudis en l'EASD de València estudiant Arts Aplicades a l'Escultura. Després va estudiar Belles arts, on durant els primers anys va seguir centrat en l'escultura, però després d'aconseguir una Beca Erasmus, i també a través del gravat, va començar a interessar-se per la Il·lustració, especialitzant-se després d'estudiar en el Màster en Il·lustració i Disseny de la UPV. Des d'aleshores ha treballat com freelance per a diferents marques i grans empreses i com a Director d'Art en diferents estudis i agències de publicitat, sempre intentant desenvolupar els seus propis projectes personals.