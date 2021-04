Nou canal per a nadadors a 200 metres de les platges urbanes

L'Ajuntament de València, a través de la Delegació de Platges i en col·laboració amb Nadópatas València i la Regidoria d'Esports, ha aconseguit el vistiplau de la Demarcació de Costes a la iniciativa d'instal·lar i mantindre durant tot l'any un canal de natació a 200 metres a les platges de la Malva-rosa i el Cabanyal per a millorar la seguretat d'esportistes i aficionats que practiquen la natació en aquestes platges.

Una vegada aconseguida l'autorització, s'està procedint a la instal·lació dels elements que delimitaran aquest canal i que es mantindran de gener a desembre.

Les peticions a Costes per a mantindre anualment tant aquest canal a 200 metres com el que hi ha a 500 metres es renovaran cada any. El regidor de Platges, Giuseppe Grezzi, explica que aquesta iniciativa sorgeix a partir de la preocupació per la seguretat de les persones que practiquen la natació durant tot l'any a les platges urbanes de València.

“Suposa una millora importantíssima per a la seguretat de tots eixos nadadors i nadadores, perquè la línia d'abalisament evitarà que les embarcacions puguen accedir dins del perímetre reservat com a zona de bany”, detalla l'edil.

“Complim així amb una reivindicació històrica i, per fi, a la nostra ciutat i a la platja de la Malva-rosa es podrà nadar durant tot l'any, amb tota la seguretat per a nadadors i nadadores permetent que puguen entrenar els 365 dies de l'any. Unes senyalitzacions que, juntament amb les mesures de seguretat pròpies dels nadadors, garanteixen un nivell òptim de seguretat”, afirma la regidora d'Esports, Pilar Bernabé.