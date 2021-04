Les xifres de separació i reciclatge de residus a la ciutat de València mostren un increment d'aquesta pràctica durant el primer trimestre de l'any 2021 respecte al mateix període de 2020. L'ús dels contenidors de matèria orgànica ha registrat una pujada d'un 21,97%. També han sigut més utilitzats els de cartó, envasos, oli usat i piles, segons les dades facilitades pel vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

L'edil destaca “la importància d'algunes mesures preses per l'Ajuntament per a fomentar el reciclatge selectiu”. De fet, assegura que, “a més de les campanyes de sensibilització, cal destacar intervencions municipals que han afavorit la separació de residus pel seu tractament i aprofitament com són l'increment del nombre de contenidors, la senyalització dels diferents tipus de residus a cada contenidor i l'agrupació d'aquests en illes”.

Durant el primer trimestre del present any s'han recollit 6.521.100 quilos de residus en els contenidors marrons de matèria orgànica, mentre que durant els tres primers mesos de 2020 es van recollir 5.346.400 quilograms. En el mateix període, enguany la ciutadania ha depositat 5.083.422 quilograms de paper i el cartó, mentre que en 2020 es van reciclar 4.721.365 quilograms d'aquests materials. Quant als contenidors grocs, d'envasos, en el temps assenyalat aquests han passat de rebre 3.447.869 quilograms de residus a recollir 3.989.490 quilos.

En el mateix període, els contenidors d'oli usat han experimentat l'increment d'ús més gran (d'un 23,28%), ja que, dels 9.320 quilograms d'aquesta substància recollits en el primer trimestre de 2020, han passat a rebre 11.490 quilograms; mentre que, també durant aquest temps, els contenidors de piles han agrupat 740 quilograms d'aquests generadors d'electricitat enfront dels 610 kg de l'any passat.

En general, la pujada en la separació de residus afecta a tots els contenidors excepte el destinat al vidre, que ha registrat una baixada del 2,08% dels residus recollits, segurament determinada per l'efecte de la baixada de producció de l'hostaleria per l'efecte de la Covid-19, ja que en el 2020 fins a meitat de març l'activitat de bars i restaurants no es va veure afectada. El sector hostaler és el principal productor de vidre a la ciutat. Els contenidors de vidre han passat de rebre 3.278.690 quilograms a 3.210.360 quilos.

Finalment, els contenidors grisos que recullen la resta de residus han experimentat un descens d'un 13,89%. Han passat de rebre 69.799.660 quilograms a 60.103.160 quilograms de fem durant el primer trimestre de 2020 i 2021, respectivament, “el que demostra que podem baixar la producció de residus que es depositen al contenidor de resta, és a dir, residus que en principi no són reciclables, alhora que pugem els residus als de reciclatge. I això és gràcies a les mesures que estem prenent des del Govern municipal. Així i tot, cal destacar que tenim molt de marge de millora perquè encara hi ha una part del veïnat que no separa correctament els seus residus”, afig Campillo.

El responsable d'Ecologia Urbana considera que totes aquestes xifres “són un bon indicador que el veïnat està més conscienciat en el reciclatge i la correcta separació”. Qualifica d’”importants les polítiques de promoció d'aquesta pràctica” i reitera “l'abast de l'impacte d'algunes campanyes i mesures municipals”. Així, recorda la reestructuració de les illes de contenidors des del quart trimestre de 2019 amb la inclusió de nous depòsits “per a millorar el servei i amb la finalitat d'afavorir el reciclatge i la qualitat de la separació de cada fracció dels residus urbans”.

Grans vinils per a informar en els propis depòsits

Campillo també subratlla la funció que exerceixen els vinils amb què s'han assenyalat els contenidors. “Es tracta –explica– d'una senyalització exhaustiva de grans dimensions existent des del quart trimestre de 2019 en la totalitat del parc de contenidors de la ciutat a fi de contribuir a millorar la informació ciutadana respecte al reciclatge”.