Reparteixen 3,5 milions de mascaretes en col·legis valencians

El ple del Consell va aprovar divendres passat la declaració d'emergència de la contractació, per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, del repartiment de 3.524.500 mascaretes FFP2 per a proveir a part del personal docent i no docent dels centres educatius sostinguts amb fons públics.

En concret, el departament que dirigeix Vicent Marzà ha adquirit més de 7,2 milions de mascaretes FFP2, que s'estan repartint en els centres educatius per a proveir al personal fins a final de curs. D'aquest nombre total, la majoria les distribueixen directament les empreses a les quals se'ls realitza la compra del material, un total de més de 3,7 milions d’unitats.

No obstant això, algunes de les empreses que proveeixen de material no realitzen el servei de distribució d'aquest, i per això s'ha contractat aquest servei per a fer arribar els 3,5 milions de mascaretes FFP2 restants als centres educatius. Per a tal fi, Educació ha invertit 35.876 € i dues empreses distribuïdores estan realitzant aquests repartiments.

Ajudes Covid-19

D'altra banda, el ple també va autoritzar un conveni entre la Generalitat i l'Agència Tributària (AEAT) per a compartir informació fiscal sobre la tramitació de les ajudes de la línia Covid-19.

Aquestes ajudes directes a autònoms o empreses van ser aprovades pel Govern central mitjançant el reial decret llei 5/2021. El conveni tindrà una duració de quatre anys i no suposarà obligacions econòmiques per a les parts. La informació cedida per l’AEAT només podrà ser utilitzada per la Generalitat i pels organismes o entitats de dret públic dependents de la mateixa que exercisquen les funcions referides al conveni.