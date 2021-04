Una lámpara de noche 'smart' entre las ofertas más llamativas de Amazon: cómo llevártela por menos de 34 euros

No hay dormitorio en el que la mesilla no cumpla un papel fundamental. Si bien es cierto que hay elementos como los colchones o las almohadas sobre los que recae nuestra higiene del sueño, sobre este mueble auxiliar descansan nuestros wearables, libros y, también, la lamparita que nos acompaña hasta que caemos rendidos o durante los desvelos. De hecho, esta última es la que nunca debería faltar y a cuya elección deberíamos dar mucha más importancia, pues deben tener luces tenues que no irrumpan la conciliación ni el descanso pero que sí nos permitan ver en caso de necesidad. ¿Cómo elegir la adecuada? Muy fácil: rastreando el catálogo de Amazon y apostando por uno de los modelos que ya triunfan entre sus usuarios. ¿Te habías planteado tener una lamparita de noche inteligente?

Esta clase de dispositivos, además de contar con diseños cuidados que combinan con cualquier estilo de dormitorio, son compatibles con nuestros asistentes de voz, permiten configurar el tipo de luz que recibimos y nos ofrecen pantallas intercambiables LED de más de 16 millones de colores. Ventajas que reúne uno de los modelos favoritos del gigante de las compras online (tiene casi cinco estrellas doradas fruto de las más de 2400 valoraciones recibidas) que ostenta la etiqueta Amazon’s Choice y que, solo hoy, puede ser tuya por 34 euros, en vez de por 43. ¿Te animas a probarla?

Esta lámpara se controla por voz y por aplicación. Amazon

Lo que la hace diferente

Esta lámpara auxiliar se puede controlar mediante una aplicación móvil en la que podemos ajustar su brillo y su temperatura de color, pero también se maneja a través de la voz, gracias a su compatibilidad con Alexa y el asistente de Google. Así, una vez sincronizado, tan solo tienes que pedirle que encienda o apague las luces, que las atenúe e, incluso, que cambie el color. En cuanto a sus prestaciones, ofrece soluciones para todo tipo de habitaciones y gustos, puesto que permite iluminar tanto con luz fría, como neutra y cálida.

Otra de sus ventajas es que ofrece función de temporizador para definir alarmas y momentos clave en los que la luz puede ayudarnos. Por ejemplo, cuando se acerque la hora de dormir, podemos programar una leve atenuación que nos indique que es la hora de acostarse. Además, no necesita reemplazar la batería, porque dispone de un cable de salida de 1,5 metros que lo permite.

