El miracle valencià enfront del virus: 36 dies amb la incidència més baixa

La Comunitat Valenciana ha passat en menys de tres mesos de convertir-se en la major tragèdia d'Espanya en la tercera ona a ser assenyalada com un exemple a seguir pels experts per la seua gestió de la pandèmia. El 27 de gener, més d'1 de cada 100 valencians estaven contagiats de coronavirus. Ara, la Comunitat encadena 36 dies com l'autonomia amb menor transmissió de tot el país (40,08 casos per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat). I a més porta quasi 40 jornades consecutives en nivell de risc “baix”.

El secret, segons dos experts consultats per aquest periòdic que coneixen bé l'estratègia valenciana, és una combinació de restriccions dures, un nodrit equip de rastrejadors i una població que compleix i que encara té present la tragèdia del primer trimestre.

“No sempre és fàcil d'atribuir [la situació] a causes directes. No obstant això, és cert que la Comunitat Valenciana ha sigut molt prudent en el maneig de les mesures de prevenció”, conta Ildefons Hernández, catedràtic de Salut Pública i portaveu de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (Sespas).

I és que fins que el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunciara dijous passat un alleujament en les mesures de prevenció, l'hostaleria tancava a les 18.00 h de la vesprada i els comerços a les 20.00 h, els horaris més restrictiu de tot el país. A partir de hui, tots dos tipus de negocis podran obrir fins a les 22.00 h, la mateixa hora a la qual comença el toc de queda. No obstant això, les reunions segueixen limitades a sis persones en espais públics i a dos grups de convivents en privat.

Quant a les activitats culturals (cinemes, teatres, museus o auditoris), augmenta el seu aforament interior del 50% al 75%. Així mateix, les cerimònies i celebracions es podran celebrar amb el 50% del seu aforament des de hui.

“Hem passat tres ponts seguits sense pujar. No ens ho creiem ni nosaltres”, conta, per part seua, Salvador Peiró, expert en Salut Pública en la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio). “El sistema de rastreig és dels més potents i quan teníem molts casos no podia funcionar. Quan tens pocs, tenim quasi 3.000 rastrejadors. Amb 100 casos per dia et dóna molt de si per a traçar, aïllar...”, afig aquest expert que també assessora al cap del Consell.

El doctor Hernández, de Sespas, també destaca la gran capacitat de la comunitat de traçar les cadenes de contagi. “Quan hi ha un brot es tiren com a lleons a parar-lo”, explica, encara que reconeix que han hagut de reforçar la plantilla.

Una altra variable clau en la qual coincideixen tots dos experts és l'elevat nivell de compliment de les mesures en la població. “Fa l'efecte, per les dades que hi ha, que el conjunt de la societat valenciana està reaccionant bé. Cal reconéixer l'èxit del treball de la població, és una cosa clau”, explica Hernández.

En això van poder influir les vivències dels ciutadans durant la tercera ona. “Hem passat la pitjor tercera ona d'Espanya i en la gent encara està pròxima la memòria d'haver vist a veïns i familiars hospitalitzats i morts, i això va ser essencial per al descens, els comportaments van canviar molt. El que hem passat en el primer trimestre no té res a veure amb el que havíem viscut”, assevera Salvador Peiró.

L'economia, la més afectada

No obstant això, l'altra cara de les restriccions està en una economia molt dependent del turisme i que ha patit un dur revés per la situació de la pandèmia. Per exemple, la Federació Empresarial d'Hostaleria de València estima que 33.000 treballadors del sector encara segueixen en ERTO.

A més, l'atur és hui un 11,3% superior a març de l'any passat i l'última dada de PIB (corresponent al quart trimestre de 2020) reflecteix una caiguda interanual del 9,6%, la quarta més pronunciada en tota Espanya. “No es pot jutjar a curt termini. Algunes comunitats amb menys restriccions no han tingut un millor comportament econòmic.

L'equilibri [entre restriccions i activitat econòmica] s'ha portat bé, ho veurem a llarg termini”, afirma Hernández. “Cada dia que guanyem amb transmissió baixa és un dia que guanyem per a vacunar i que a l'estiu totes les coses vagen millor. L'hostaleria és qui està pagant aquest temps per al conjunt de la societat”, assegura Peiró. “La pròpia hostaleria es va adonar d'això, que la transmissió alta els perjudicava. Estan pensant molt en l'estiu”, conclou.