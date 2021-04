La pregunta de Jordi Évole que deja descolocado al padre de Nadia

Jordi Évole dedicó su programa, Lo de Évole, de este domingo al 'caso Nadia', la supuesta estafa de un padre, Fernando Blanco, acerca de la enfermedad rara de su hija, tricotiodistrofia, por la cual recaudó cientos de miles de euros tras aparecer en programas de televisión y protagonizar una campaña de publicidad.

Durante un momento de la entrevista, Fernando, el padre de Nadia, atajó el tema de que, en varias entrevistas previas a la de este domingo, había asegurado que aseguró que viajó en busca de tratamientos a países como Rusia, Estados Unidos, Panamá o Venezuela.

Y todo a pesar de que ni él ni su hija tenían pasaporte, por lo que la pregunta de Évole era clara: "¿Cómo lo hacía para viajar?".

Sin embargo, no respondió Fernando, sino abogado. "Para viajar a Francia no hace falta pasaporte. Para viajar a Rusia con vehículo a motor tampoco hace falta pasaporte", justificó.

"¿Cómo se puede viajar a Estados Unidos, Panamá, Ecuador, Venezuela, Cuba o Afganistán sin pasaporte?", insistió el periodista.

Tras un largo silencio, Fernando Blanco tomó la palabra esta vez: "Se puede viajar. Y no seré el primero ni el último que ha viajado".

Sin embargo, no respondió cómo lo hizo: "Tengo que quedármelo. Yo no puedo contestar a esa pregunta".

"La clandestinidad existe. No vamos a descubrir ahora el mundo. Que el señor no viaja con su hija en un viaje estándar. Esto también es indiscutible, porque no van de vacaciones a Disneyland. Viajaron, indiscutiblemente, por temas médicos", señaló su abogado.