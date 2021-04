Mamen Mendizábal, a Évole tras saber que el padre de Nadia la estafó: "Lo primero que pensé fue '¡Cabrón!"

Jordi Évole dedicó su programa (Lo de Évole, en LaSexta) de este domingo al 'caso Nadia', la supuesta estafa de un padre, Fernando Blanco, acerca de la enfermedad rara de su hija, tricotiodistrofia, por la cual recaudó cientos de miles de euros tras aparecer en programas de televisión y protagonizar una campaña de publicidad.

Évole entrevistó a Fernando Blanco y también a algunos de los profesionales que se 'tragaron' la historia, como Susanna Griso o Mamen Mendizábal. Esta última fue muy descriptiva cuando el presentador le preguntó qué fue lo que pensó cuando supo por primera vez que la historia de Nadia no era tal y como la contaba su padre: "¡Cabrón! "¡Qué cabrón! Y yo qué tonta", dijo Mendizábal.

"El principal error fue el seguidismo, si no haces información propia, continúas una bola. Tenemos un control obsesivo en LaSexta, pero en este caso no", dijo la presentadora. "El periodismo asistencial no pertenece a lo que tenemos que hacer. Pusimos el número de cuenta, algo que no habíamos hecho en la vida", reflexionó Mendizábal.

Los medios de comunicación fuimos clave en #LoDeNadia. Nos equivocamos y tuvimos que pedir perdón. pic.twitter.com/pcDOdIiNBv — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 25, 2021

Susanna Griso, por su parte, admitió que no se olió la tostada: "No sospecho nada. La niña era un amor, de mi nombre se acordaba pese a su memoria limitada", dijo. Griso recuerda la historia "nos llega en unas Navidades, era un cuento de Navidad. No era un tema que duplicase audiencia, pero volvió a plató porque una productora me decía, 'hay que echarle un cable a Fernando'. Era hacer un seguimiento. Trabajamos con mucha premura, son 5 horas de programa diario. En este caso la prioridad absoluta es ayudar, pides menos papeles, haces menos averiguaciones. Pero no puede ser, hay que hacerlo siempre", reflexiona la periodista catalana.

Fernando Blanco, entrevistado por Jordi Évole. LASEXTA

Jorge Martínez, el publicitario que medió para que el caso de Nadia saliera en un amplio reportaje publicado en El Mundo por el que posteriormente el rotativo pidió disculpas, también fue entrevistado por Évole.

"Tuvo la capacidad de rodearse de gente muy buena, profesionales de la comunicación. Se ayudó a recaudar mucho más dinero del que recauda una familia que emprende una batalla como esta. Transmitía de una manera veraz la angustia y la urgencia. Supo generar un relato muy espectacular. Fue nutriendo la historia, fue muy hábil", explicó Martínez. "Hacía muy bien la labor de que todos los que formamos parte de la red conseguía tenernos como unidos", sentenció.

Jorge es un reputado publicista. Su implicación fue fundamental en la repercusión del caso Nadia. #LoDeNadia pic.twitter.com/KZ0eTdATs9 — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 25, 2021

"Cuando no era capaz de demostrar nada de lo que había contado, empezamos a entender. Y ahí se acabó. Pasas de una realidad a la opuesta. Aquella persona que admirabas pasa a ser un estafador, un sinvergüenza que usa a su hija con fines lucrativos. El monstruo le devoró. No era un caso de estafa, era Nadia", zanjó el publicitario.

El caso se desveló gracias a los periodistas del medio Malaprensa, a los que Évole también entrevistó: "Decían que era la primera en la que se estudiaba esa enfermedad, pero se estudió en los 80. Fue levantar el teléfono y escribir correos muchas horas en dos días. Lo que decían era o eran exagerados o falsos".

Y no fue hasta 2016 que @malaprensa y @maberalv hacen lo que nadie hasta el momento: dudar, llamar y verificar. #LoDeNadia pic.twitter.com/PJJUZ7ZXG2 — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 25, 2021

Fernando Blanco, por su parte, dijo que se arrepentía de llevar a su hija a los platós: "No era bueno para nadie", admitió. Sobre su testimonio, Blanco dijo que lo que exponía en la tele no era "falso, sino exagerado. Sí estuve en Afganistán buscando un experto, pero no en una cueva".

"Exageré cuando dije que el tiempo (que le quedaba de vida) de Nadia podía ser más corto. En vez de ser 10 o 15 años dije 3 o 4". explicó. "Las ONG sacan en televisión al niño más enfermo", se justificó, pero se disculpó: "Pido perdón porque eso lo hice".

Según la sentencia, los padres de Nadia recaudaron 422.000 euros. 2.700 los dedicaron a gastos médicos, 5.000 a educativos, 1.900 en farmacias y 10.400 a otras fundaciones. ¿Y el resto del dinero? El abogado de Blanco respondió que sólo reclaman 64.000 euros personas que se sienten engañadas, aunque según expuso Évople, la familia gastó 400.000 euros en alquileres de casas y locales, coches, seguros, hoteles y compras varias.

"No estafé a nadie", dijo. "Solo quería acelerar la ayuda", afirmó el padre de Nadia. El pasado mes de febrero, el juez confirmó la sentencia por la que Fernando Blanco, que ha pasado dos años y medio en prisión y está en libertad bajo fianza, debe devolver los 64.000 euros que le reclaman.