O 84% dos galegos citados este sábado en grandes recintos acudiu a vacinarse contra a covid-19

O plan de vacinación do Sergas contemplaba para este sábado administrar 11.188 doses, das cales 10.938 eran de Pfizer, 150 de Janssen -que se empregan en grandes dependentes e persoas maiores de 80 que non poden desprazarse- e 100 de Moderna.

Polo momento, Sanidade só achegou datos relativos ás citacións en grandes recintos, ás que asistiron 8.203 galegos do total de 9.811 que estaban chamados para recibir as vacinas, o que supón un 83,61% de participación. Ademais, se inocularon doses en domicilios, centros de Atención Primaria e hospitais.

En canto aos grandes complexos, a maior porcentaxe de participación rexistrouse no Hospital Clínico de Santiago, onde un total de 709 dos 811 citados recibiron a vacina, o que supón un 87,42%.

Así mesmo, no Ifeco da Coruña administráronse 2.516 das 3.000 doses previstas, un 83,87%; mentres o Ifevi de Vigo acolleu a vacinación de 2.443 dos 3.000 citados, o que representou unha participación do 81,43%. Finalmente, no recinto de Expourense vacinouse a 2.535 persoas das 3.000 convocadas, o que supuxo un 84,5%.

PLAN DE VACINACIÓN

O plan de vacinación continuará este luns nas sete áreas sanitarias, tanto en centros de Atención Primaria como en hospitais, así como a domicilio no caso de grandes dependentes. Tamén levará a cabo no Ifevi e o recinto feiral de Pontevedra. Así, prevese administrar 16.000 dose de AstraZeneca e Pfizer aos colectivos de entre 60 e 65 anos e de entre 70 e 79 anos, respectivamente.

Para esta próxima semana, na que ademais arrincará a administración de segundas doses a pacientes de 70 a 79 anos, o Sergas prevé recibir -de acordo con datos trasladados desde o Ministerio de Sanidade- unhas 105.000 vacinas de Pfizer, 14.500 de Moderna, e 6.000 de AstraZeneca.

Ademais, tal e como avanzou o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, nunha entrevista concedida este domingo na Radio Galega, a todas elas habería que sumar "sobre 14.000 de Janssen" que chegarán "a metade de semana".