Bonig condena las amenazas a Marlaska, Iglesias y Gámez: "Mientras no se demuestre lo contrario, están ahí"

Bonig ha insistido en que "condena todas las amenazas" porque estos hechos "son condenables los reciba quien los reciba". "Yo lo condeno todo", ha afirmado.

"Las han recibido, como tantos altos cargos del PP también las recibieron, como Rita Barberá", ha asegurado. "Yo he recibido en la sede del PP un montón de anónimos con amenazas de muerte, pero cometí un fallo porque debería haber ido a denunciarlos", ha declarado.

Así se ha manifestado Bonig en declaraciones a los medios en el acto institucional de Les Corts Valencianes con motivo del 25 d'Abril. Al respecto, ha lamentado "profundamente" el discurso "muy político y sectario" del presidente de Les Corts, Enric Morera, que, a su juicio, ha estado "exclusivamente centrado en un parte del electorado, que es el que apoya al Botànic", y le ha reprochado que "no ha estado a la altura".

Así se ha manifestado Bonig en declaraciones a los medios en el acto institucional de Les Corts Valencianes con motivo del 25 d'Abril, donde ha subrayado que Morera "debería haber hablado en nombre de todos los valencianos y, sin embargo, ha sido menos valenciano que nunca". "No me ha gustado", ha expresado.

En esta línea, ha insistido en que el 25 d'Abril "es el día de todos los valencianos y el día de Les Corts" y ha valorado el "reconocimiento a la labor del pueblo valenciano y los sanitarios", así como "la responsabilidad, memoria de las víctimas y de sus familias y de las situaciones complicadas".

Sin embargo, ha apuntado que "al menos una parte del discurso debería haberse elevado y hablar de los problemas reales que tienen los valencianos y cómo afrontan y construyen entre todos la sociedad postcovid, que será una revolución económica, social, digital y cultural".

La dirigente 'popular' ha criticado que, "cuando el presidente de la cámara se refiere a las fuerzas centrales y la élite centralista, desconoce que este es un estado autonómico". "Precisamente, han sido las autonomías las que han respondido correctamente y ha achacado a esas élites la pésima gestión de la pandemia que ha hecho el Gobierno Central", ha apostillado.

"Ha hablado de unas fuerzas centralistas que son inexistentes, porque lo que ha fallado es la gestión del Gobierno de España, pero no el estado autonómico", ha insistido Bonig.

La presidenta del PPCV ha afirmado que "tenemos muchos días para la refriega política", por lo que ha lamentado que Morera "no ha estado a la altura" y "lo ha confundido todo". "No sé si es que está pensando más en su campaña al Ayuntamiento de València", ha ironizado.

"CONDENAR AL COMUNISMO"

Bonig se ha sumado a la "condena al fascismo", pero ha remarcado que, "igual que se condena el fascismo, hay que condenar el comunismo". "Igual que condenamos los regímenes totalitarios de derechas, hay que condenar los regímenes totalitarios de izquierdas", ha puntualizado.

"No he visto ni una sola referencia a la dictadura castrense en Cuba y a la chavista en Venezuela", ha indicado, al tiempo que ha denunciado que "tampoco se ha mencionado a grupos políticos como Bildu, que forma parte del gobierno que apoya al Gobierno central", y "no se ha hecho un reconocimiento expreso de condena del terrorismo y del asesinato en nombre de la independencia".

Así, ha reivindicado que "en un estado democrático, todo se puede defender siempre con escrupuloso respeto a la ley y a la Constitución". "Europa supone libertad, igualdad y estado de derecho; y sin estado de derecho no hay democracia", ha agregado.

La síndica del PP ha destacado que le habría gustado que el presidente de Les Corts "hubiese recalcado la actitud que ha tenido el Gobierno de intentar amordazar a la justicia y romper un principio básico, con esa reforma judicial que pretendía llevar a cabo el PSOE y Unidas Podemos con el apoyo de Compromís y otros grupos parlamentarios".