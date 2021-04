Carmen Borrego se ha visto envuelta en una nueva polémica. La hija mayor de María Teresa Campos ha sido protagonista de un rifirrafe con uno de los reporteros de Socialité, que se puso en contacto con ella para confirmar si la colaboradora se había saltado el cierre perimetral de su lugar de residencia, Majadahonda, para irse de compras a un centro comercial, según recoge Vertele!.

El periodista llama a Borrego por teléfono y le pregunta si en el mediodía del martes estuvo junto a una amiga suya en un centro comercial en Pozuelo. "No lo sé, no lo recuerdo", asegura ella, pero "si he ido será mi problema" dice tajante, antes de aclarar que solo sale de Majadahonda "para ir a trabajar"

"¿Y el centro comercial forma parte del trabajo?", le insiste él, a lo que ella responde que una vez fuera del trabajo "puedo pararme a comprar una cosa en un centro comercial y luego irme a mi casa". Es entonces cuando el reportero vuelve a preguntarle si iba con una amiga, lo que provoca la exasperación de Borrego, que niega que fuera acompañada.

Carmen le cuenta entonces que estaba sola y que pasó al centro comercial a "cambiar una cosa" antes de ir "a Telemadrid a trabajar. "Ahora sí que lo recuerdas", le dice él, lo que terminar por desencadenar definitivamente la furia de la colaboradora, que le acusa de acosar a las personas y estar llamándola "para ver cómo puedes meterme en un lío".

El programa dirigido por María Patiño aseguró después que ese día Borrego no tenía ningún compromiso profesional con ningún espacio de Telemadrid, aunque no han confirmado si acudió a alguna reunión.