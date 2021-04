Unidas Podemos se presenta a las elecciones autonómicas de Madrid con el compromiso de paralizar el modelo de educación bilingüe instalado en los centros educativos de la Comunidad y "revisarlo absolutamente", al entender que está siendo "un sistema de segregación" que favorece a los niños que pueden recibir clases particulares de inglés.

La número dos de la candidatura, Isa Serra, argumentó en una entrevista el motivo del punto 63 del apartado de servicios sociales del programa electoral de Unidas Podemos, que no mencionó el cabeza de lista, Pablo Iglesias, en su presentación de propuestas educativas en un colegio de Getafe el 5 de abril, pero que se compromete a "paralizar la extensión del programa bilingüe a nuevos centros escolares y a nuevas etapas y enseñanzas" y a establecer "una moratoria en su aplicación en los centros donde hasta ahora se venía desarrollando".

El texto continúa: "Realizaremos una evaluación rigurosa y global del programa para decidir el tipo de enseñanza de idiomas en función de la educación que queremos. Asimismo, desarrollaremos un Plan de Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras, aumentando las horas y desdoblando al alumnado en grupos reducidos, sin perjudicar la calidad formativa de otras áreas, y eliminando la segregación social asociada al currículo diferenciado en los actuales programas".

"El bilingüismo es un sistema en el que, al final, lo que sucede es que solamente las personas que además tienen facilidades, porque son de familias más adineradas, pueden acceder a ese sistema porque tienen acompañamiento externo para que puedan aprender inglés", criticó Serra en la entrevista para justificar su paralización.

"Lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid es que hay niños de barrios populares que no tienen posibilidades de tener refuerzo para inglés, lo que hace que no puedan aprender las asignaturas en la lengua inglesa como deberían. Está generando un sistema de segregación, lo dicen todas las asociaciones en defensa del derecho a la educación", atestiguó. "Por tanto, creemos que ese sistema hay que revisarlo absolutamente y hay que garantizar que no suponga una segregación más".

Otras segregaciones educativas

Esa alusión a "una segregación más" se explica porque, según Serra, "el sistema que ha montado el PP en el conjunto de la educación pública es un sistema de segregación". Primero, por la "apuesta decidida" por la educación privada concertada que detrae recursos de la pública. Segundo, porque se da "una segregación incluso dentro de la pública", que "hace que haya centros-gueto a los que solamente acceden los niños más vulnerables de la Comunidad y donde las condiciones para estudiar no son las adecuadas, porque hay muy pocos profesores" y tampoco hay "los recursos de adaptación y acompañamiento que se necesitan".

Por último, además de la supuesta segregación que introduce el modelo bilingüe, Serra denunció que la construcción de centros por fases "hace que la mayoría de los niños que estudian en la pública en la Comunidad de Madrid hayan estudiado parte de su vida en centros que están a medio construir y muchos de ellos han estudiado en barracones". En definitiva, la número dos de Unidas Podemos criticó que Madrid es, según sus datos, "la región con más segregación escolar de nuestro país, la tercera de Europa y crecemos tres veces más que la media de nuestro país en segregación".

Unidas Podemos prevé también eliminar la zona escolar única, igual que la sanitaria única, porque a su modo de ver esta libertad de elección de centro y hospital que introdujo la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre "no ha servido realmente para dar una atención adecuada y garantizada al conjunto de la ciudadanía", en palabras de Serra, sino que "es un mantra falso" y solo "algunos ciudadanos favorecidos por el PP acceden a plazas, y sobre todo son de los barrios más favorecidos", de forma que la movilidad no ha beneficiado a todos los ciudadanos por igual. "En los barros mas populares no ha sido así", aseguró la hasta ahora portavoz en la Asamblea de Madrid citando informes de Save The Children.

Son los puntos 16 y 32 del capítulo de servicios sociales del programa electoral de Unidas Podemos los que recogen esta eliminación de la libertad de elección de centro sanitario o educativo. El 16 contempla la "supresión del área única e implantación de áreas de salud para atender adecuadamente a las necesidades poblacionales de las mismas, para conseguir una mejor y más cercana gestión de los servicios sanitarios". El 32 se compromete: "Suprimiremos el área única de escolarización y estableceremos en cada territorio Servicios de Apoyo a la Escolarización, con la participación del conjunto de la comunidad educativa, agentes sociales instituciones afectadas, garantizando la escolarización temprana y próxima al domicilio familiar".