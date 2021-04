Abascal tiende la mano a Casado para recuperar su relación tras la moción de censura contra Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, asegura que tiene la "mano tendida" hacia el responsable del PP, Pablo Casado, para que recuperen su relación después del discurso que el dirigente popular hizo para justificar que su partido no se sumara a la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se debatió en octubre de 2020.

En una entrevista, Abascal se refirió a que su "relación personal" con Casado "no existe en estos momentos", aunque "eso no tiene que preocupar a los españoles que quieren una alternativa". Sostuvo que "Vox no va a ser un impedimento en que exista una relación política (con el PP) en la construcción de una alternativa".

No obstante, Abascal indicó que "es Casado el que tiene que rectificar", puesto que fue él quien, en la moción de censura contra Sánchez, se sumó "a la demonización de Vox" y dijo "cosas gravísimas".

"Ataques políticos"

Reprochó al líder popular que realizara a Vox "ataques políticos" que casi tenían una "lógica izquierdista", lo cual constituyó "un insulto a sus propios votantes".

A pesar de ello, indicó que tiene la "mano tendida" hacia Casado y destacó cómo, tras lo ocurrido en la moción de censura, Vox no respondió "con la misma moneda" al PP, en referencia a que no tomaran represalias en las instituciones en las que el partido de Abascal da apoyo a los populares.

Finalmente, destacó que Vox "ha sido responsable en Andalucía, en Murcia, en Castilla y León y en Madrid y no ha tomado ningún tipo de represalia, porque nosotros no vamos a vengar el error de Casado castigando a los españoles", ya que eso habría sido un "error monumental".