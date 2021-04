El científico con el que Bosé no quiso hablar: "Las vacunas, paradójicamente, son víctimas de su propio éxito"

El pasado domingo, La Sexta emitió la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé, en la que el cantante dejó clara su postura negacionista, que lleva "con la cabeza bien alta". Sin embargo, durante la charla se produjo un momento incómodo para Bosé, que se negó a hablar con un científico. "No soy un profesional. Yo hablo con la ciudadanía. No voy a hablar con ningún científico porque no tengo conocimientos suficientes", justificó. Este experto en cuestión era Enrique Bassat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

En declaraciones al programa laSexta Noche, Bassat se ha referido a la actitud de Bosé respecto a las vacunas y le ha respondido de forma contundente.

"Es curioso, porque las vacunas, paradójicamente, son víctimas de su propio éxito. Los médicos que trabajamos aquí no vemos enfermedades que veían hace décadas gracias a las vacunas. No vemos polio, no vemos tétanos, no vemos casi sarampión... Porque las vacunas que se administran de forma rutinaria a las personas evitan estas enfermedades", ha explicado Bassat.

.@ISGLOBALorg : "En países más pobres ves enfermedades que ya no hay en países ricos" #L6Ncrispación — laSextaNoche (@SextaNocheTV) April 24, 2021

La diferencia se ve más clara si se compara con los países menos desarrollados: "Cuando trabajas en los países más pobres, ahí ves algunas de estas enfermedades, y es porque la cobertura vacunal todavía no alcanza a proteger a todos los recién nacidos", ha añadido el epidemiólogo.

.@ISGLOBALorg sobre Miguel Bosé: "Habría intentado transmitirle el beneficio de las vacunas" #L6Ncrispación — laSextaNoche (@SextaNocheTV) April 24, 2021

Según Bassat, "en el momento en que negamos la evidencia de que las vacunas están salvando estas vidas, 37 millones de vidas salvadas en las primeras dos décadas de este milenio, estamos haciéndole un flaco favor a algo que claramente funciona".

En este punto también ha intervenido en el debate el virólogo José Antonio López Guerrero, director de cultura científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. "Lo triste es que personajes como Miguel Bosé o Victoria Abril y otros muchos negacionistas de esta quinta pueden hacer estas afirmaciones porque han llegado a esa edad precisamente porque están vacunados", ha zanjado.